به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهادی فقهی‌زاده پیش از ظهر امروز در آیین اختتامیه دومین دوره هفته قرآن و عترت و جشنواره هنرهای تجسمی فجر سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: اسلام در معنای لغوی به معنای آیین درست است که در آن انسان خود را به خداوند می سپارد و تسلیم او می شود.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در واقع دین اسلام مسیری است که خداوند آن را مشخص کرده و پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز جز این مورد چیز دیگری از مسلمانان نخواسته است.

وی با اشاره به اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص) پیامبر نور و رحمت است، ادامه داد: در واقع این القاب از متن آیه‌های قرآن کریم و آموزه‌های ناب دینی استخراج شده است زیرا ایشان فقط برای رضای خداوند سخن می‌گفت و عمل می‌کرد.

فقهی‌زاده با تاکید بر اینکه عزت دنیا و آخرت همه بشریت در همین اعتقاد است، خاطرنشان کرد: از همین رو پیروی ما مسلمانان از دین مبین اسلام و همچنین پیشوایان و ائمه اطهار نیز از همین منظر است.

وی با اشاره به اینکه شهر زاهدان همانند اسمش به‌واقع شهر زاهدان و دینداران است، تصریح کرد: برای من افتخاری بود که در اولین سفرم به استان سیستان و بلوچستان با بزرگان این خطه در حوزه هنر و فرهنگ دینی و قرآنی آشنا شوم.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هدف این وزارت خانه از برگزاری اینگونه جشنواره‌ها تقویت گفتمان قرآنی در سطح جامعه است که خوشبختانه در این استان بسیار مورد توجه مردم است.

وی با اشاره به اینکه زاهدان به شهر حافظان قرآن معروف است، افزود: در این جشنواره علاوه بر بخش قرآن، بخش‌های دیگری مانند فیلم، عکس و آواها هم وجود دارد که با هدف جمع‌آوری سلایق در کنار هم برگزار می‌شود.

فقهی‌زاده با تاکید براینکه وزارت ارشاد از فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی در عرصه قرآن و عترت به صورت جدی پشتیبانی و حمایت می کند، ادامه داد: خوشبختانه عزم جدی در مسئولان استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که خیل عظیمی از علاقه‌مندان به فرهنگ قرآن و عترت را به سمت این جشنواره جلب کرده است.

وی خاطرنشان کرد: قطعا فعالیت‌های قرآنی نباید با اختتامیه اینگونه جشنواره ها به پایان برسد بلکه هر اختتامیه باید آغاز فصلی جدید برای جشنواره‌ها و مراحل بعدی و گسترش این فرهنگ در جامعه باشد.