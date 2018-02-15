دین دلیل بقا ۴۰ ساله نظام است 

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر پنج شنبه در افتتاح شش مسجد بوستان بزرگ سطح شهر که در محل بوستان قائم برگزار شد اظهار کرد: ۴۰ سال است که نظام جمهوری اسلامی ایران با تمام کار شکنی ها و مشکلات داخلی عمر کرده است و مردم همواره پشتیبان این نظام بوده اند و دلیل این پشتیبانی نیز دین، بوده است و آنچه که این نظام را پایدار نگه داشته است، دین است.

وی افزود: افتتاح شش مسجد بوستان های سطح شهر توسط شهرداری، یک طلایه راهبردی در ادامه نهضت مسجد سازی و توسعه آن در حوزه های مختلف شهری است. رسالت مدیریت شهری در توسعه فرهنگی نکته بسیار مهمی است که خوشبختانه در اولویت های شورای پنجم شهر مشهد قرار گرفته است.

امام جمعه مشهد ادامه داد: همچنین تاسیس معاونت فرهنگی در شهرداری و تخصیصی بودجه برای فعالیت های فرهنگی، بزرگترین نشانی است که در اساس تشکیلات نظام در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دین مدار و برخاسته از انقلاب، ماهیت و هویتی دارد که رسالت جریان های فرهنگی در مدیریت های آن نمود پیدا می کند.

علم الهدی با اشاره به اختلاف های موجود در احداث مساجد در بوستان ها ابراز کرد: اختلافاتی مبنی بر این موضوع وجود داشت که در بوستان ها نباید مسجد ایجاد شود اما احداث مسجد در این مکان ها هیچ مشکلی ندارد. یکی از نکات بسیار مهم این است که برای این شش مسجد سند وقفی در نظر گرفته شود و صیغه وقف در آن خوانده شود.

شایان ذکر است که امروز به طور همزمان شش مسجد فردوس، حکیم نظامی، رسالت واقع در خیابان فرامرز، پردیس قائم واقع در تقاطع غیر هم سطح فهمیده، بهشت واقع در خیابان مفتح و شهدای غواص در بوستان رجا افتتاح شد.