به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد شرفخانی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف در حاشیه نشست خبری تشریح برنامه‌های ۶ ماهه تبلیغی اداره کل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف در ایام فاطمیه (س) که در قم برگزار شد، درباره تعداد بقاع متبرکه و امامزادگان مدفون در قم و شبهاتی که پیرامون این مسئله در فضای مجازی گسترش یافته اظهار کرد: بسیاری از بقاع متبرکه به‌عنوان اماکن ومحورهای مبارزه با جنگ نرم دشمنان فعالیت چشمگیری دارند و مهارت‌های زندگی براساس سبک دینی در آنها ارائه می‌شود به همین دلیل مورد هجمه شدید دشمنان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تا سال ۱۳۸۸ تنها در ۹۰ بقعه ترتیل‌خوانی قرآن و برنامه‌های قرآنی اجرایی می‌شد ولی در حال حاضر این رقم به یک هزار و 900 بقعه رسیده است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه به ظرفیت‌های فرهنگی گسترده بقاع متبرکه پرداخت و خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها در حال آشکار شدن هستند و می‌توان گفت سازمان اوقاف به دنبال زدودن غبار مظلومیت از این حرم‌های مطهر است؛ بعد از پیروزی انقلاب امامزاده‌ای اضافه نشده ولی به خاطر اینکه برنامه‌های گسترده‌ای با محوریت بقاع متبرکه اجرایی می‌شود، بسیاری از آنها شناخته‌ شده‌اند ولی این مسئله مورد سوء استفاده دشمنان و شبهه‌افکنی آنها قرار گرفته است.

شرفخانی گفت: در فضای مجازی با نگاه دشمنی و سست‌کردن اعتقادات مردم، اقدام به ترویج شُبهات می‌کنند ولی حقیقت این است که نذور مردمی در هر بقعه، صرف هزینه‌های همان محل می‌شود البته باید گفت تنها ۴۸ درصد بقاع متبرکه دارای موقوفه و درآمد حاصل از آنها هستند.

وی تصریح کرد: طی چند سال اخیر شاهد دست بکار شدن سودجویان برای معرفی بقاع جدید بوده‌ایم که سازمان اوقاف با ورود به این مسئله حتی اقدام به تخریب برخی مکان‌های دروغین کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره فعالیت‌های فرهنگی سازمان اوقاف برای توسعه فرهنگی عفاف و حجاب تاکید کرد: کارهای نمایشی، تبلیغی و ویترینی در مورد حجاب، مشکل را حل نمی‌کنند زیرا این مسئله نیازمند زیرساخت‌ها و فعالیت‌های فکری است و مجموعه‌های درگیر باید ساختار اندیشه‌ای لازم را در این زمینه به وجود بیاورند؛ امروز مانند گذشته نیست و نیازمند آموزش‌های صحیح و کارهای زیربنایی در حوزه عفاف و حجاب هستیم.

شرفخانی یادآور شد: امروز هرکسی به تنهایی یک رسانه است و باید در این شرایط، کار رسانه‌ای متناسب با فضای روز را در دستور کار قرار دهیم.

در حاشیه این نشست خبری کتاب «بهشت فدک» و پوستر «نخستین جشنواره ملی طرح آرامش بهاری» رونمایی شد.

یکی برنامه‌های سازمان اوقاف در ایام فاطمیه ، مسابقه کتابخوانی با موضوع خطبه فدکیه است که سوالات آن براساس کتاب «بهشت فدک» طراحی می‌شود؛ بر این اساس کتاب مذکور با زیر عنوان نکته‌هایی از خطبه فدکیه برای محبّان فاطمی در حاشیه نشست خبری حجت‌الاسلام شرفخانی رونمایی شد.

در ادامه نیز با توجه به برنامه سازمان اوقاف برای جمع‌آوری ایده‌های مربوط به شیوه‌های نوین تبلیغی ویژه ایام نوروز، از پوستر نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری رونمایی شد.

این جشنواره در حقیقت فراخوانی برای جمع‌آوری ایده‌ها و محصولات فرهنگی با موضوعات مختلف در چارچوب سیاست‌های فرهنگی سازمان اوقاف در اجرای طرح آرامش بهاری نوروزی به شمار می‌رود.

طلاب و مُبلغان حوزه علمیه می‌توانند تا ابتدای اسفندماه ۹۶ آثار خود را در موضوعات مقابله با آسیب‌های اجتماعی، ترویج عفاف و حجاب، سواد رسانه‌ای، مهارت‌های زندگی و زندگی معنوی به این جشنواره ارسال کنند.

علاقه‌مندان آثار خود را می‌توانند به آدرس قم، سی متری هنرستان، روبروی مسجد شهید مصطفی خمینی ارسال کنند یا به آدرس اینترنتی www.kheyme-marefat.ir مراجعه کرده و جهت ارسال آثار ثبت‌نام کنند؛ همچنین علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۷۸۳۸۵۸۶ و ۰۲۵۳۷۸۳۸۵۸۵ تماس بگیرند.