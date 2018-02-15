به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید خرمدل در جلسه هماهنگی قرارگاه راهیان نور دریایی استان بوشهر اظهار داشت: حدود چند سال پیش بود که ایده راهیان نور دریایی مطرح و خوشبختانه این ایده محقق شد و قرار شد که اقشار متخصصین بسیج مثل اساتید دانشگاه­ ها، فرهنگیان و ... در قالب راهیان نور دریایی از جزیره خارگ بازدید کنند.

وی اضافه کرد: جای تأسف دارد که ما بعد از پایان دوران دفاع مقدس نتوانستیم نشانه­‌های جنگ را در خارگ حفظ کنیم و در حال حاضر به جز بیمارستانی که از آن ایام در خارگ به جا مانده است بیش­تر بُعد یادمان­‌های معنوی آن در راهیان نور دریایی مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: این هنر ماست که بتوانیم نقش خارگ را در دوران دفاع مقدس تبیین کنیم و لازم است که این حماسه­‌آفرینی‌ها برای تمام مردم مطرح شود که راهیان نور دریایی سفیران خوبی برای انتقال این مفاهیم هستند.

جانشین سپاه امام صادق (ع) تأکید کرد: زائرین راهیان نور دریایی مهمان ما هستند و لازم است که به بهترین شکل ممکن از آن ­ها پذیرایی شود که برای دستیابی به این مسئله مهم لازم است اشکالات سال­ های گذشته احصاء و این اشکالات برطرف شود.