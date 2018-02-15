به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید خرمدل در جلسه هماهنگی قرارگاه راهیان نور دریایی استان بوشهر اظهار داشت: حدود چند سال پیش بود که ایده راهیان نور دریایی مطرح و خوشبختانه این ایده محقق شد و قرار شد که اقشار متخصصین بسیج مثل اساتید دانشگاه ها، فرهنگیان و ... در قالب راهیان نور دریایی از جزیره خارگ بازدید کنند.
وی اضافه کرد: جای تأسف دارد که ما بعد از پایان دوران دفاع مقدس نتوانستیم نشانههای جنگ را در خارگ حفظ کنیم و در حال حاضر به جز بیمارستانی که از آن ایام در خارگ به جا مانده است بیشتر بُعد یادمانهای معنوی آن در راهیان نور دریایی مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود: این هنر ماست که بتوانیم نقش خارگ را در دوران دفاع مقدس تبیین کنیم و لازم است که این حماسهآفرینیها برای تمام مردم مطرح شود که راهیان نور دریایی سفیران خوبی برای انتقال این مفاهیم هستند.
جانشین سپاه امام صادق (ع) تأکید کرد: زائرین راهیان نور دریایی مهمان ما هستند و لازم است که به بهترین شکل ممکن از آن ها پذیرایی شود که برای دستیابی به این مسئله مهم لازم است اشکالات سال های گذشته احصاء و این اشکالات برطرف شود.
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