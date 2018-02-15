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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

در راستای رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان صورت گرفت؛

حضورمدیران استان کرمانشاه در ثلاث باباجانی/ملاقات عمومی با مردم

حضورمدیران استان کرمانشاه در ثلاث باباجانی/ملاقات عمومی با مردم

کرمانشاه- در راستای رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان، مدیران استان کرمانشاه در شهرستان ثلاث باباجانی حضور یافته و با مردم این منطقه ملاقات کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای رسیدگی به مشکلات مردم به ویژه زلزله زدگان مدیران استان کرمانشاه به درخواست استاندار کرمانشاه امروز پنجشنبه در شهرستان ثلاث باباجانی حضور یافتند.

براساس این گزارش، مدیران ارشد استانی از ساعت ۹ صبح امروز در این شهرستان حاضر شده و تا ساعت ۱۳ در جریان مشکلات مرتبط با حوزه خود از طریق مردم این منطقه، قرار گرفتند.

این مدیران در محل ادارات متناظر خود در شهرستان ثلاث باباجانی حضور یافته و مشکلات مذکور را دریافت و مورد بررسی قرار دادند.

مدیرانی که در امور زلزله زدگان و روند بازسازی نقش موثری دارند در این برنامه حضور ویژه ای داشتند.

همچنین مدیران از نظر و به صورت میدانی بازدیدی از این شهرستان داشته و در جریان مشکلات مردم زلزله زده قرار گرفتند.

مدیران استان پس از بازدید و دیدار عمومی با مردم راس ساعت ۱۴ امروز در نشست جمع بندی که در فرمانداری ثلاث باباجانی برگزار می شود، حضور خواهند داشت و به ارائه گزارش می پردازند.

کد مطلب 4228625

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