بهره برداری از هفت مسجد در بوستان های مشهد تا اردیبهشت سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقی زاده خامسی ظهر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از ۶ مسجد در بوستان های مشهد که در بوستان قائم مشهد برگزار شد اظهار کرد: خوشبختانه از زمان انتصاب من به عنوان شهردار موفق شدیم امروز این پروژه را تمام کنیم و امروز ۶ مسجد در بوستان های مشهد به صورت همزمان به بهره برداری می رسند.

وی افزود: همچنین امیدواریم تا اردیبهشت سال آینده هفت مورد دیگر از این مساجد را افتتاح کنیم چراکه جنس این مساجد علاوه بر این که مکانی برای اقامه نماز تلقی می شود، با توجه به اینکه درون محله ها واقع شده است، می توانند مکان مناسبی برای برگزاری مراسم ها و جمع شدن مردم باشد.

شهردار مشهد ادامه داد: افتتاح این ۶ مسجد نخستین پروژه ای است که در مدیریت شهری جدید به نتیجه می رسد و نمونه ای از اجرای فعالیت های فرهنگی در مساجد است. افتتاح این شش مسجد با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان انجام شده است.

در ادامه رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد گفت: هدف ما غنی تر کردن فعالیت های اجرایی در مساجد با یاری همه دستگاه ها است.

احسان اصولی افزود: ما در شورای پنجم به اثر بخشی بالای مساجد اعتقاد داریم، به همین دلیل نیز توسعه کمی و کیفی مساجد را در دستور کار خود قرار داده ایم. آنچه که فرهنگ مسجد را زنده نگه داشته است، حضور و مشارکت مردم همه جانبه مردم در مساجد است.

وی ابراز کرد: به همین دلیل ما تلاش کردیم تا در این راه به نوعی تسهیل گر باشیم. خوشبختانه در شورای چهارم اقدامات سخت افزاری مناسبی انجام شده است و ما امروز باید در حوزه ی نرم افزاری فعالیت کنیم تا حضور مردم در مساجد پر رنگ تر شود.