  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

مسئولان کمیته برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن منصوب شدند

مسئولان کمیته برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن منصوب شدند

رئیس ستاد برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با صدور  احکام  جداگانه ای مسئولان سه   کمیته از  کمیته های  برگزاری این دوره از  مسابقات بین المللی قرآن را منصوب کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد؛ رئیس ستاد برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در حالیکه تا برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن ۶۵ روز باقیست با صدور  احکام جداگانه ای  مسئولان سه   کمیته این دوره از مسابقات  بین‌المللی  قرآن را منصوب کرد.

براساس این گزارش در احکام صادره به ترتیب  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا محمدزاده مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان تهران به‌عنوان مشاور رئیس ستاد و مسئول کمیته طاها(استان تهران) ، حجت‌الاسلام  والمسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف  به‌عنوان مسئول کمیته فرهنگی ستاد  و مهدی طاهری مقدم باغملک  به‌عنوان مسئول کمیته تشریفات و بین‌الملل  ستاد برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم منصوب ومشغول به کارشدند.

 در این احکام بر استفاده از تمامی ظرفیت ها ، جذب مشارکت از دستگاههای اجرایی وهمگرایی و تعامل با سایر کمیته ها و بخش ها تاکید شده است . 

سی وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۳۰ فروردین تا ۶ اردیبهشت ماه سال  ۹۷ در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4228633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها