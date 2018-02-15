مسئولان کمیته برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد؛ رئیس ستاد برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در حالیکه تا برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن ۶۵ روز باقیست با صدور احکام جداگانه ای مسئولان سه کمیته این دوره از مسابقات بین‌المللی قرآن را منصوب کرد.

براساس این گزارش در احکام صادره به ترتیب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا محمدزاده مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان تهران به‌عنوان مشاور رئیس ستاد و مسئول کمیته طاها(استان تهران) ، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف به‌عنوان مسئول کمیته فرهنگی ستاد و مهدی طاهری مقدم باغملک به‌عنوان مسئول کمیته تشریفات و بین‌الملل ستاد برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم منصوب ومشغول به کارشدند.

در این احکام بر استفاده از تمامی ظرفیت ها ، جذب مشارکت از دستگاههای اجرایی وهمگرایی و تعامل با سایر کمیته ها و بخش ها تاکید شده است .

سی وپنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۳۰ فروردین تا ۶ اردیبهشت ماه سال ۹۷ در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار خواهد شد.