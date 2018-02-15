رویکرد شورای شهر همدان منطبق بر تامین نیازهای اقتصادی شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم روانبخش ظهر پنج شنبه در کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهرهمدان گفت: به منظور بالا بردن سطح کیفی آموزش در شهر باید تحول اساسی در زمینه انتقال دانش و مفاهیم علمی در تمامی مقاطع تحصیلی صورت بگیرد.

وی بااشاره به برنامه ریزی برای ایجاد پارک در همدان اجرای اینگونه فضاها در پارک ها و محل هایی که شهر وندان وگردشگران برای تفریح و سرگرمی اوقات فراقت خود را سپری می کنند را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروزه به خاطر ایجاد تنوع و استفاده بیشتر زمان توقف گردشگران از طرحهای خاص در پارک ها و فضاهای عمومی استفاده می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش ضریب هوشی نسل‌ جدید، ایجاد مراکز آموزشی و فرهنگی و تفریحی با هدف ارائه تجسمی علوم و استفاده از اوقات فراغت مفید اقشار جامعه خصوصا کودکان و دانش آموزان می تواند مثمر ثمر باشد.

علی فتحی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه‌گذار از اولویت های شورای پنجم است، گفت: در مجموع از هر اقدامی که شهر را یک قدم به پیشرفت نزدیکتر کند، مشروط بر اینکه همراه با برنامه ریزی دقیق و مطالعه باشد، حمایت خواهیم کرد.

کامران گردان، سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه بیان کرد: باید شرایط و ملاحظات منطقه ای شهر همدان در تمامی زوایای محاسبات پروژه پارک ساینس سنتر، بررسی و لحاظ شود.

سید مسعود عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی و اداری شوری اسلامی شهر همدان نیز با تأکید بر توجه به ملاحظات منطقه‌ای شهر همدان برای این پروژه، عنوان کرد: به طور قطع امکان سنجی و توجیهات اقتصادی توسط سرمایه‌گذار مدیریت خواهد شد اما شورای شهر همدان هم در راستای منفعت شهر و مردم از این سرمایه‌گذاری حمایت خواهد کرد تا این کار پسندیده، عملیاتی شود.

مهدی رحمانیون، سرمایه‌گذار طرح نیز گفت: به دنبال مشارکت با مدیریت شهری همدان هستیم تا این پروژه را به عنوان یک طرح آموزشی و فرهنگی سرگرمی گردشگری که برای نخستین بار در کشور در این شهر اجرایی کنیم.