تخریب موج شکن بدون مجوز بخش خصوصی در خلیج چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: یک شاخه موج شکن در مجاورت پلاژ ساحلی تیس (محدوده منطقه آزاد) که خارج از مجوز صادره سازمان، توسط بخش خصوصی احداث شده بود با رصد، تلاش و پیگیری‌های مستمر کارشناسان نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی از طریق تشکیل پرونده قضایی و ارجاع به مراجع قانونی با نظر مقام قضایی در مورخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری با نظارت کارشناسان مرتبط تخریب و قلع بنا شد.

وی با تاکید بر وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان بنادر و دریانودری در حوزه سواحل کشور افزود: بر اساس بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال۱۳۴۸ مجلسین و نیز تبصره الحاقی آن مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مسئولیت صدور مجوز هرگونه سازه دریایی و نظارت بر بهره برداری و اجرای آن بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است.

آقایی گفت: طبق بند ۷ قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کشتی‌ها از بنادر، مصوبات کار ویژه مرز شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور و نیز مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان به ریاست استاندار همه دستگاه ها و سازمان ها دولتی، مراجع قضایی، نیروهای مسلح، شهرداری‌های مستقر در مناطق ساحلی، همه ارگان‌ها باید هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان داشته و مکلف هستند با سازمان بنادر و دریانوردی در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز همکاری کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان با بیان اینکه وجود سازه‌های دریایی بدون مجوز، مشکلاتی به همراه دارد، تصریح کرد: سازه‌های دریایی غیر مجاز پیامدهای سوء زیست محیطی، فرسایش و رسوب گذاری، تغییر خط ساحلی و نهایتاً اختلال در امنیت تردد دریایی ایجاد می‌کند.

وی همچنین با اشاره به مکاتبه اخیر مقام عالی وزرات راه و شهرسازی به استانداران استان‌های ساحلی در خصوص لزوم تقویت کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل به عنوان تنها مرجع هماهنگ کننده تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سواحل و بنادر کشور، خواستار همکاری و هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی با دبیرخانه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان شد.