سامانه بارشی امشب وارد خوزستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ بر اساس اعلام هواشناسی استان خوزستان، بررسی مدلها و نقشه های هواشناسی نشان دهنده ورود موج دوم بارشی از اواخر امروز پنجشنبه (امشب) تا اوائل روز دوشنبه هفته آینده است که با شدت و ضعف سبب بارندگی و رعد و برق و وزش باد قابل ملاحظه در غالب نقاط استان به ویژه در مناطق شمالی و شرقی خواهد شد.

شدت بارش در روز یکشنبه هفته آینده نسبت به روزهای دیگر بیشتر پیش بینی می شود؛ ضمنا با توجه به شدت و حجم بارش در مناطق شرق و شمال استان آبگرفتگی معابر و طغیان مسیلها و رودخانه های فصلی دور از انتظار نخواهد بود. همچنین شمال خلیج فارس در زمان یاد شده مواج پیش بینی می شود؛ لذا در خواست می شود تمهیدات لازم توسط ستادهای بحران شهرستان های استان به کار گرفته شود.