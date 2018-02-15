دستگیری سارق با ۶۳ فقره سرقت در شهرستان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، سردار مهدی محمودی در این باره اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل شهرستان البرز، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران قرار گفت.

وی افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی و انجام تحقیقات فنی و فعال کردن گشت های مضاعف، یک سارق حرفه ای را شناسایی و دستگیر کردند.

این مقام مسئول اضافه کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس، در بازجویی های فنی به ۶۳ فقره سرقت منزل با همدستی ۳ مالخر در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به ارزش ۳ میلیاردی اموال مسروقه تصریح کرد: ماموران ۳ مالخر را نیز در این شهرستان شناسایی و دستگیر کرده و در بازرسی از منازل آنان تعدادی اموال مسروقه از قبیل طلا و جواهرات کشف شد.

وی یادآور شد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و تحقیقات پلیس در خصوص کشف دیگر اموال مسروقه ادامه دارد.