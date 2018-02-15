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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

فرمانده انتظامی استان قزوین:

دستگیری سارق با ۶۳ فقره سرقت در شهرستان البرز

دستگیری سارق با ۶۳ فقره سرقت در شهرستان البرز

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۶۳ فقره سرقت منزل با دستگیری یک سارق در شهرستان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، سردار مهدی محمودی در این باره اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل شهرستان البرز، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران قرار گفت.

 وی افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی و انجام تحقیقات فنی و فعال کردن گشت های مضاعف، یک سارق حرفه ای را شناسایی و دستگیر کردند.

این مقام مسئول اضافه کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس، در بازجویی های فنی به ۶۳ فقره سرقت منزل با همدستی ۳ مالخر در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به ارزش ۳ میلیاردی اموال مسروقه تصریح کرد: ماموران ۳ مالخر را نیز در این شهرستان شناسایی و دستگیر کرده و در بازرسی از منازل آنان تعدادی اموال مسروقه از قبیل طلا و جواهرات کشف شد.

وی یادآور شد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و تحقیقات پلیس در خصوص کشف دیگر اموال مسروقه ادامه دارد.

کد مطلب 4228648

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