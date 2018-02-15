بافت فرسوده و تراکم فروشی مهمترین چالش کلان شهرهاست

به گزارش خبرنگار مهر، شورای مشورتی سیاست گذاری قزوین ۱۴۰۴ «شمس» روز پنجشنبه با حضور علی اکبر

عبدالعلی زاده مشاور عالی وزیر کشور، زاهدی استاندار، معاونان استاندار، محمدی، طاهرخانی و زرآبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، صفری شهردار قزوین، شهرداران، اعضاء شوراهای شهری و مدیران دستگاههای اجرایی و کارشناسان معماری و شهرسازی در استانداری قزوین برگزار شد.

عبدالعلی زاده در این مراسم گفت: ۵ چالش مهم فراروی شهرهای بزرگ شامل افزایش سطح شهر، بانک پذیر نبودن طرح های شهرها، مدیریت یک سویه و نداشتن راهبردهای توسعه است و در نهایت شهرها به صورت انسانی برنامه ریزی و مدیریت نمی شوند.

وی اظهارداشت: واگذاری زمین شهری به کالبد شهرها آسیب زده و آنها را در هم ریخته و گسترش افقی شهرها نیز هزینه شهرسازی و شهرداری ها را بالا برده است.

مشاور عالی وزیر کشور تصریح کرد: بافت فرسوده نیز از چالش های جدی این حوزه است که زندگی شهری را با مشکل مواجه کرده و چون تاکنون توسعه شهرهای ما علمی نبوده لذا شهرداری باید برای اداره شهر هزینه زیادی را متحمل شود.

عبدالعلی زاده گفت:فروش تراکم بدون برنامه و نیاز موجب شده امروز واحدهای تجاری و مسکونی متعددی در شهرهای کشور ساخته شده که بازار ندارد و رکود در ساخت و ساز موجب توقف سرمایه گذاری شهری شده است.

وی اضافه کرد:به جای رویکرد مابه صنعت و کشاورزی برای ایجاد اشتغال باید بدانیم مسکن موتور توسعه اقتصادی است و تا این بخش فعال نشود سایر بخش ها نیز فعال نشده و از رکود خارج نمی شود.

مشاور عالی وزیر کشور یادآورشد: یک قانون اشتباه در پیش فروش مسکن موجب شد سازندگی در کشور متوقف شود و امروز که درآمد شهرداری ها و دیگر نهادها به ساخت و ساز وابسته است دچار بحران و چالش شده و رونق سایر بخش ها را نیز گرفته است.

عبدالعلی زاده بیان کرد: امروز شهرداریها و مردم رابطه معنا داری با هم ندارند و شهرداری مشارکت مردم را فقط در پول دادن می داند درحالی که شهروندان باید از لحظه تصمیم گیری، ایده پردازی، برنامه ریزی و اجرا در کارها مشارکت داشته باشند تا اعتماد مردم جلب شود.

وی اضافه کرد: کدام شهرداری اجازه می دهد مردم بگویند در کجا پلی ساخته شود و واقعا تا چه حد به نظر مردم بها می دهند.

وزیر اسبق مسکن و شهرسازی تصریح کرد: شهرداری با مردم شفاف نیست و به مردم گزارش نمی دهد در حالی که همه ارکان حکومت باید خود را پاسخگوی مردم بداند و فقط شعار ندهد و چون مدیریت ها یک سویه است اعتماد به نهادها کم شده است.

داشتن راهبرد توسعه شهری ضروری است

وی بیان کرد: نداشتن راهبرد توسعه شهری از دیگر چالش های جدی شهرهای بزرگ است که خوشبختانه قزوین دو سند راهبردی سی دی اس دارد و می داند به چه سویی باید حرکت کند و چشم اندازی برای خود ترسیم کرده است که امیدواریم به آن عمل کند.

عبدالعلی زاده تصریح کرد: در شرایطی که سینمای ایران با کسب سه جایزه اسکار پر افتخارترین سینمای آسیاست با کمترین سالن سینما شرایطی را فراهم نکرده ایم که این فیلمهای شاخص درمعرض دیدجوانان وهنر دوستان قرار گیرد و اوقات فراغت مردم بخوبی پر شود.

وی بیان کرد: فقط یک شرکت کره ای بیش از ۱۰۰۰ سالن سینما در ترکیه احداث کرده و ما در کشور فقط ۶۰۰ سالن سینما داریم و نبود سالن نمایش و سینما به کاهش نشاط و شادابی هم منجر شده است.

عبدالعلی زاده اظهارداشت: اگر فرهنگ سازی خوبی صورت نگیرد کارها به هدر می رود و اگر شهروندان را با خود در طرح ها همراه نکنیم موفقیت بدست نمی آید.

مشاور عالی وزیر کشور تصریح کرد: راهبردهای شهری باید پاسدار هویت شهری باشد و قزوین در ردیف شهرهای مهم ایران محسوب می شود چون هویت غنی و قوی دارد و از ظرفیت های بالایی برخوردار است امیدواریم در «شورای مشورتی سیاست گذاری قزوین ۱۴۰۴ » فکر اساسی کنید و با تدبیر جلو بروید تا به پویایی شهر کمک شود.

وی بیان کرد: به نحوی برنامه ریزی کنید تا شهروندان از زندگی در این شهر لذت ببرند نه این که برای عبور از یک خیابان نگران باشند و جرات عبور نداشته باشند و خیابانها مملو از خودرو باشد و کسی انگیزه پیاده روی نداشته باشد.

عبدالعلی زاده اضافه کرد: علیرغم داشتن تاریخی غنی و قوی در فرهنگ سازی موفق نبوده ایم و بسیار بدفرهنگ هستیم که البته ناشی از مدیریت های غلط ما در گذشته است در حالی که باید واقع بین باشیم و کاری کنیم تا در خانه، کوی و برزن و شهر و کشور آرامش داشته باشیم.

شهر امانتی در دست شورای شهر و شهردار است

وی اظهارداشت:باید بدانیم شهر یک امانت است که به شورای شهر و شهردار سپرده شده و قرار نیست شما هر کاری دلتان خواست انجام دهید بلکه باید با کمک خود مردم شهر را مدیریت کنید.

چه باید کرد؟

وی با ارائه راهکارهای علمی برای حفاظت از هویت شهری و ایجاد شهری توام با آرامش برای زندگی گفت: آموزش کمترین و پرسودترین سرمایه گذاری است که باید از سوی شهرداری جدی گرفته شود و در کنار آن شفاف سازی برای جلب اعتماد مردم هم ضروری است.

عبدالعلی زاده اضافه کرد: باید منابع شهری را تعریف کرده و آن را با منافع مردم گره بزنید و هدف های روشنی را تعریف کرده و آنها را با مردم در میان بگذارید و درهر برنامه بازیگران و نقش آفرینان را شناسایی کرده و برای همراهی آنها انگیزه بدهید.

مشاور عالی وزیر کشور تصریح کرد: برای ارتباط آسان مردم از سمن ها استفاده کرده و افزایش بانک پذیری شهری را با جدیت دنبال کنید.