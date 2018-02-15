احتمال وقوع سیل، کولاک، ریزش بهمن و رانش زمین در کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، محمدطالب حیدری امروز پنج شنبه در نشستی با جمعی از خبرنگاران استان در سنندج گفت: نتیجه بارش های هفته اخیر در استان باعث شد در دو شهرستان بانه و سروآباد میزان بارندگی امسال آنها از سال گذشته بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه میزان بارندگی شهرستان بانه از سال زراعی امسال تاکنون ۳۲۰ میلی متر بوده که از این میزان ۷۲.۵ میلی متر آن مربوط به بارش هفته اخیر است، عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری تاکنون در بانه نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: میزان بارندگی امسال شهرستان سروآباد هم ۲۹۴ میلی متر بوده که این میزان در سال گذشته ۲۳۲ میلی متر بوده و این نشان از ۲۷ درصد افزایش بارش در این منطقه است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان میزان بارندگی امسال در سنندج را ۱۰۷ میلی مترکه در سال گذشته ۱۱۳ میلی متر بوده ذکر کرد و افزود: نسبت به سال گذشته ۵ درصد و نسبت به بلندمدت هم ۴۹ درصد کاهش بارندگی در سنندج را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در کل شهرهای استان میزان بارندگی امسال نسبت به آنچه مورد انتظار بود کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: ازپاییز امسال تاکنون ۳۵ درصد بارش سالانه استان محقق شده است وقطعا ۶۵ درصد باقی مانده هم در ماه های آتی تامین نخواهد شد.

وقوع بارش شدید از ظهر جمعه درکردستان

حیدری با اعلام اینکه از ظهر فردا جمعه بارش های قابل ملاحظه و شدیدی در استان آغاز می شود و سه روز هم ادامه خواهد داشت، گفت: اداره کل هواشناسی استان از ۲۲ بهمن نسبت به ورود این سامانه بارشی به استان و وقوع بارندگی شدید هشدارها واطلاع رسانی های لازم را کرده است.

وی ادامه داد: با ورود این سامانه بارشی در برخی نقاط استان شاهد بارش ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلی متری باران خواهیم بود و حداقل بارش در سنندج ۵۰ تا ۶۰ میلی متر و بارش ها در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

وی اضافه کرد: این میزان بارش منجر به وقوع سیل، کولاک، ریزش بهمن و حتی در برخی نقاط هم رانش زمین خواهد شد.

استخرهای پرورش ماهی و کارگاه های راه سازی در مقابل سیستم بارشی جدید آسیب پذیرند

مدیرکل هواشناسی استان کردستان بیان کرد: صاحبان استخرهای پرورش ماهی باید برای مقابله با رواناب در این سه روز تمهیدات لازم را هم چون انحراف آب و ممانعت از ورود آن به استخرها اعمال کنند تا خسارتی به آنها وارد نشود.

حیدری بیان کرد: کانال های آب واقع در سطح شهر سنندج بکه سرپوشیده و روی آنها گرفته شده به ویژه در محله استادیوم ملک نیا و بلوار کردستان در این مدت به دلیل اینکه پر از آب خواهند شد امکان برگشت آب به خانه های اطراف و محدوده این کانال ها خواهد شد.

وی عنوان کرد: در خارج شهرهای استان هم کارگاه های راه و شهرسازی در مقابل بارش هایی که از فردا آغاز می شود، آسیب پذیر هستند.

وی بر جدی گرفتن این سیستم بارشی تاکید کرد و افزود: اوج فعالیت این سیستم از بعدازظهر روز شنبه تا ظهر یکشنبه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان یادآورشد: دستگاه هایی هم چون راه و شهرسازی و شهرداری ها که نقاط آسیب پذیر را می شناسند باید در آمادگی کامل برای مواجه با این رویداد باشند.

حیدری اظهارداشت: اداره کل هواشناسی استان اطلاع رسانی مطلوبی در این رابطه داشته است بنابراین هر گونه اتفاقی ناشی از عملکرد دیرهنگام سایر دستگاه های متولی توجیه پذیر نخواهد بود.