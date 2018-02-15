به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله غریب در ستاد خدمات سفر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کالاهای اساسی شب عید در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شد، اظهار داشت: تمام کالاها و اقلام مورد نیاز شب عید در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر سیب و پرتغال مرود نیاز شب عید در چهارمحال و بختیاری خریداری شده است و در انبارها ذخیره سازی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طی برنامه ریزی های انجام شده هیچ گونه مشکلی در تامین گوشت مرغ، ماهی، گوشت قرمز و... در شب عید به وجود نخواهد آمد.

وی بیان کرد: به میزان نیاز مردم استان چهارمحال و بختیاری، اقلام اساسی ذخیره سازی شده است.