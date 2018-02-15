به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اکبر بیگلری ظهر پنج شنبه در گفتمان دینی مدرسه علیمه الزهرا(س) شهرستان فامنین به ذکر نقش حوزه های علمیه و روحانیون در

حفظ و بقای انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی از حوزه های علمیه شروع شد.

وی بابیان اینکه با حاکمیت نظام اسلامی در کشور، سنگ اندازی های دشمنان زیاد شد، ادامه داد: دشمنان همواره ما را با تهدیدهای امنیتی و تهدیدهای اعتقادی و فرهنگی مواجه کرده اند.

وی باتاکید براینکه حضور پررنگ روحانیون و علما می تواند جلوی تفرقه افکنی ها را بگیرد، گفت: روحانیون وظیفه خطیر پاسداری از حوزه های اعتقادی و فرهنگی انقلاب را دارند و حفظ و بقای انقلاب اسلامی برعهده روحانیون است.

حجت‌الاسلام بیگلری بااشاره به تهدیدهای اعتقادی و فرهنگی دشمنان در مقابله با انقلاب اسلامی گفت: ترویج مسیحیت تبشیری، صوفی گری، وهابیت، بهائیت، ج ریانات انحرافی، تفکرات التقاطی، مدعیان دروغین، تحجرگرایی، اسلام ستیزی و غیره از جمله تهدیدها و ترفندهایی است که در این ۴۰ سالی که از انقلاب می گذرد دشمنان همواره علیه ما به‌کار بسته اند.

وی گفت: دشمنان با سیاست اختلاف بینداز و حکومت کن سعی در تفرقه افکنی در بین جامعه انقلابی ما دارند.

دادستان دادسرای ویژه روحانیون منطقه غرب کشور اظهار داشت: دشمنان دریافته اند تا زمانی که اتحاد و انسجام در بین جامعه مسلمانان وجود دارد نمی توان برآنها سلطه پیدا کرد و با طرح ها و ترفندهایی در صدد نابودی انقلاب ما هستند.