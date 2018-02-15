به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری سوادجانی در نشست ستاد خدمات سفر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارائه خدمات گردشگری در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد، اظهار داشت: تمیدات ویژه برای ارائه خدمات گردشگری در نوروز ۹۷ برای مسافران و گردشگران چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: برنامه ریزی های لازم برای برای ارائه خدمات مناسب گردشگری در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سال گذشته ۱۰ کمیته در مسیر ارائه خدمات به مسافران و گردشگران چهارمحال و بختیاری فعالیت داشتند که عملکرد بسیاری خوبی داشتند.

وی تاکید کرد: تمیهدات لازم برای ارائه خدمات گردشگری در آستانه سال جدید در این استان در نظر گرفته شده است.