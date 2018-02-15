برگزاری ۲۰ گفتمان دینی در شهرستان فامنین

حجت‌الاسلام قاسم ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۲۰ گفتمان دینی در ایام الله دهه مبارک فجر سی ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان فامنین خبرداد.

وی اضافه کرد: مبلغان در این جلسات گفتمانی علاوه بر تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و موضوعات روز اجتماعی، فرهنگی و دینی برای جوانها به پرسش‌ و پاسخ به سئوالات مطروحه مخاطبان می پرداختند.

رئیس تبلیغات اسلامی فامنین عنوان کرد: این گفتمان ها با همکاری اداره آموزش پرورش در مدارس متوسطه برادران و خواهران، دانشگاه پیام نور و مدرسه های علمیه امیرالمومنین و الزهراء به مدت ۴ روز به صورت مستمر باحضور اساتید مجرب استانی و شهرستانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام ملکی با اشاره به افزایش ناهنجاریهای فرهنگی و آسیب های اجتماعی در بین افراد جامعه به‌ویژه جوانان، گفت: برگزاری نشست های گفتمانی باحضور اساتید متخصص و کارآزموده در موضوعات دین و زندگی، احکام، سواد رسانه ای و آسیب های اجتماعی می تواند در ایجاد نگرشی صحیح به جوانان در حوزه فرهنگ تاثیرگذار باشد.