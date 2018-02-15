ورود سرمایه های کوچک به چرخه تولید اقتصاد زنجان را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سلطانی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در محل استانداری زنجان با بیان اینکه در صورت ورود سرمایه های کوچک و خُرد به چرخه تولید، اقتصاد استان زنجان متحول می شود، افزود: اساس شکل‌گیری تعاونی‌ها برای همگرایی سرمایه‌های خُرد بوده است و در سال‌های اخیر یک آسیب جدی در بخش تعاونی‌های استان وجود داشته است.

وی اظهار کرد: متأسفانه در دهه‌های اخیر تعاونی‌ها به سمت دریافت تسهیلات حرکت کردند و این‌یک آسیب برای تعاونی‌ها بوده است.

معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه موضوع همگرایی سرمایه‌های خُرد در تعاونی‌ها مورد غفلت واقع‌شده است، گفت: اساس شکل‌گیری تعاونی‌ها برای هم‌گرایی سرمایه‌های خرد بوده اما طی سال‌های گذشته یک آسیب جدی در بخش تعاونی‌ها وجود داشته که آن حرکت به سوی دریافت تسهیلات بوده است.

سلطانی با تاکید بر اینکه باید فعالیت تعاونی‌ها به خوبی موردتوجه قرار گیرد و تعاونی‌های غیرفعال مشخص شوند، افزود: فعالیت تعاونی‌ها در استان باید تسهیل شده و برای رفع مشکلات آن‌ها برنامه‌ریزی و مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.

معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: خوشبختانه در استان زنجان فعالیت تعاونی‌ها روند خوبی را نسبت به سال‌های گذشته دارد ولی باید بیشتر از این‌ها به فعالیت تعاونی‌ها توجه شود.