۷۰ درصد جمعیت نیجریه مسلمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مختار ظهر پنج شنبه در همایش نهضت جهانی حضرت امام روح الله در خراسان جنوبی بیان کرد: انقلاب مانند دریا است که می توان از تمامی نعمت های آن بهره مند شد.

وی با بیان اینکه اگر انفجار انقلاب به قاره آفریقا نرسیده بود، هم اکنون در بیرجند نبودم، افزود: به انقلاب افتخار می کنیم و همواره آن را ارج می نهیم.

مبلغ و مبارز فرهنگی نیجریه بیان کرد: نیجریه قلب آفریقا است و در حال حاضر قریب به ۷۰ درصد معادل ۲۵ میلیون نفر آن نیز مسلمان هستند.

مختار با بیان اینکه نیجریه منابع زیادی دارد اما مردم از آن استفاده نمی کنند، افزود: قریب به دو سال پیش در نیجریه بیش از هزار نفر به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه برخی از مردم استکبار را می بینند اما هیچ سخنی نمی گویند، اظهار کرد: زاکزاکی مردم نیجریه را به قیام دعوت کرد.

مبلغ و مبارز فرهنگی نیجریه با بیان اینکه اسلام عزت دارد نه ذلت، گفت: زاکزاکی بر این عقیده بود که مسلمانان نباید با ذلت زندگی کنند.