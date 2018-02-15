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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان:

استان زنجان در اجرای طرح آمایش سرزمینی موفق عمل کرده است

استان زنجان در اجرای طرح آمایش سرزمینی موفق عمل کرده است

زنجان-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: استان زنجان در اجرای طرح آمایش سرزمینی موفق عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در محل استانداری زنجان، افزود: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های استان زنجان در سال  جاری از ابتدای اسفندماه آغاز می‌شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر این امر دقت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه این ارزیابی بازه زمانی طولانی دارد و در طی سه تا چهار ماه انجام می‌شود، ادامه داد: دستگاه‌ها باید نهایت همکاری و دقت لازم را در این داشته باشند. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: متأسفانه همکاری در برخی از بخش‌های استان زنجان صورت نمی‌گیرد و تأکید ما پیشبرد کار به‌صورت تیمی است. 

طهماسبی تأکید کرد: برخی از کارگروه‌ها به‌صورت فصلی و برخی دیگر به‌صورت ماهانه باید برگزار شود و تلاش ما پیشبرد هرچه بیشتر برنامه‌ها در کارگروه‌ها است ولی روند فعالیت برخی کارگروه‌ها خوب نیست و باید کارگروه‌ها خوراک برای شورای برنامه‌ریزی تهیه کنند.

وی به فعالیت تعاونی‌ها در استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: در برخی تعاونی‌های استان زنجان بحران مدیریت وجود دارد و باید به این موضوع توجه شود و تعاونی‌های فعال و غیرفعال مشخص شوند. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان در اجرای طرح آمایش سرزمینی موفق عمل کرده است؛ افزود: از ابتدای سال جاری ۲۰ جلسه اقتصاد مقاومتی، هشت کارگروه زیربنایی شهرسازی، هفت کارگروه اشتغال، هفت کارگروه سلامت ایمنی و امنیت غذایی و پنج کارگروه امور اجتماعی فرهنگی برگزارشده است.

کد مطلب 4228668

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