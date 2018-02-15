به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در محل استانداری زنجان، افزود: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های استان زنجان در سال جاری از ابتدای اسفندماه آغاز می‌شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر این امر دقت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه این ارزیابی بازه زمانی طولانی دارد و در طی سه تا چهار ماه انجام می‌شود، ادامه داد: دستگاه‌ها باید نهایت همکاری و دقت لازم را در این داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: متأسفانه همکاری در برخی از بخش‌های استان زنجان صورت نمی‌گیرد و تأکید ما پیشبرد کار به‌صورت تیمی است.

طهماسبی تأکید کرد: برخی از کارگروه‌ها به‌صورت فصلی و برخی دیگر به‌صورت ماهانه باید برگزار شود و تلاش ما پیشبرد هرچه بیشتر برنامه‌ها در کارگروه‌ها است ولی روند فعالیت برخی کارگروه‌ها خوب نیست و باید کارگروه‌ها خوراک برای شورای برنامه‌ریزی تهیه کنند.

وی به فعالیت تعاونی‌ها در استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: در برخی تعاونی‌های استان زنجان بحران مدیریت وجود دارد و باید به این موضوع توجه شود و تعاونی‌های فعال و غیرفعال مشخص شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان در اجرای طرح آمایش سرزمینی موفق عمل کرده است؛ افزود: از ابتدای سال جاری ۲۰ جلسه اقتصاد مقاومتی، هشت کارگروه زیربنایی شهرسازی، هفت کارگروه اشتغال، هفت کارگروه سلامت ایمنی و امنیت غذایی و پنج کارگروه امور اجتماعی فرهنگی برگزارشده است.