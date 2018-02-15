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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

۱۲۱ پایگاه پذیرش مسافر نوروزی در چهارمحال و بختیاری فعال می شود

۱۲۱ پایگاه پذیرش مسافر نوروزی در چهارمحال و بختیاری فعال می شود

شهرکرد- معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۲۱ پایگاه پذیرش مسافر نوروزی در چهارمحال و بختیاری فعال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیات سلطانی در ستاد خدمات سفر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۲۱ پایگاه پذیرش مسافر نوروی در چهارمحال و بختیاری فعال می شود، اظهار داشت: پذیرش مسافران نوروزی در شهرستان ها و مناطق معرفی شده استان چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

وی بیان کرد:  آماده سازی مدارس برای اسکان مسافران نوروزی  با تعطیلی مدارس آغاز می شود و تمیهدات لازم برای اسکان مسافران در این مدارس در نظر گرفته می شود.

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کلاس های مدارس بر اساس  بالابودن کیفیت خدمات رتبه بندی می شوند و در اختیار مسافران این استان گذاشته می شود.

کد مطلب 4228670

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