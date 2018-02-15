مرکز کنترل ترافیک شهرستان رشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه با حضور مسئولان مرکز کنترل ترافیک شهرستان رشت به بهره برداری رسید.

در این مراسم مسعود نصرتی شهردار، سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، اسماعیل حاجی پور رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر و برخی دیگر از مسئولان حضور داشتند.

به گفته مسئولان برای راه اندازی این مرکز شش میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

در حال حاضر برای ثبت تخلفات رانندگی شهروندان در شهر رشت ۳۹ دوربین ثبت تخلفات نصب شده است.

روان سازی ترافیک و حل مشکلات حوزه ترافیکی در شهر رشت، استفاده از شیوه های نوین برای کاهش بار ترافیکی این شهر از جمله اهداف راه اندازی این مرکز است.

همچنین در این مراسم مسئولان یکی دیگر از برنامه های کمیسیون حمل و نقل شورای شهر رشت در جهت کاهش بار ترافیکی این شهر را فراهم کردن زمینه و بستر لازم برای بهره گیری از چراغ های هوشمند راهنمایی و رانندگی عنوان کردند.