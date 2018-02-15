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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

اختصاصی مهر؛

وقوع یک فقره قتل دراسلام‌آبادغرب/دستگیری قاتل با حضوربه موقع پلیس

وقوع یک فقره قتل دراسلام‌آبادغرب/دستگیری قاتل با حضوربه موقع پلیس

کرمانشاه- فرمانده انتظامی اسلام‌آباد غرب از وقوع یک فقره قتل در این شهرستان و دستگیری قاتل با حضور به موقع پلیس خبر داد.

سرهنگ بهروز سرتیپ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک فقره قتل در شهرستان اسلام آباد غرب طی امروز پنجشنبه خبر داد و گفت: در این حادثه، فردی معتاد در محله سید حشمت اسلام آباد غرب با یک قبضه اسلحه کلاش اقدام به قتل برادر خود کرده بود.

وی از حضور به موقع پلیس در محل حادثه و دستگیری قاتل خبر داد و گفت: سلاح به کار برده نیز توسط پلیس کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی اسلام‌آباد غرب تصریح کرد: قاتل پس از ارتکاب به قتل، قصد متواری شدن از محل حادثه را داشت که با حضور به موقع پلیس و اجرای طرح مهار بلافاصله دستگیر شد.

وی از تشکیل پرونده مربوطه خبر داد و گفت: جهت سیر مراحل قضایی این پرونده و قاتل به مراجع قضایی ارسال و معرفی خواهد شد.

این مسئول تاکید و خاطرنشان کرد: مشت آهنین پلیس همواره بر سر قانون شکنان خواهد بود و هرجا که امنیت شهروندان به خطر بیفتد پلیس با تمام توان از جان و مال و ناموس مردم دفاع می کند و در همین قضیه اخیر نیز با تلاش و حضور به موقع پلیس تلاش متهم در متواری شدن، ناکام ماند.

کد مطلب 4228678

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    نظرات

    • سجاد احمدیان AE ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
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      پاسخ
      باعرض سلام و خسته نباشید. اسلام آباد غرب را در یابید. این شهر از همه جهات جزو شهرهای خیلی محروم کشورمان است که آمارها نشان از بیکاری اعتیاد فقر و... این مردم رنج کشیده میده

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