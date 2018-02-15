سرهنگ بهروز سرتیپ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک فقره قتل در شهرستان اسلام آباد غرب طی امروز پنجشنبه خبر داد و گفت: در این حادثه، فردی معتاد در محله سید حشمت اسلام آباد غرب با یک قبضه اسلحه کلاش اقدام به قتل برادر خود کرده بود.

وی از حضور به موقع پلیس در محل حادثه و دستگیری قاتل خبر داد و گفت: سلاح به کار برده نیز توسط پلیس کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی اسلام‌آباد غرب تصریح کرد: قاتل پس از ارتکاب به قتل، قصد متواری شدن از محل حادثه را داشت که با حضور به موقع پلیس و اجرای طرح مهار بلافاصله دستگیر شد.

وی از تشکیل پرونده مربوطه خبر داد و گفت: جهت سیر مراحل قضایی این پرونده و قاتل به مراجع قضایی ارسال و معرفی خواهد شد.

این مسئول تاکید و خاطرنشان کرد: مشت آهنین پلیس همواره بر سر قانون شکنان خواهد بود و هرجا که امنیت شهروندان به خطر بیفتد پلیس با تمام توان از جان و مال و ناموس مردم دفاع می کند و در همین قضیه اخیر نیز با تلاش و حضور به موقع پلیس تلاش متهم در متواری شدن، ناکام ماند.