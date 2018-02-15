روابط عمومی ستادهای نماز جمعه باید قدرت تحلیل و رصد داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح الله فاطمی نسب روز پنجشنبه در نخستین گردهمایی مسئولان روابط عمومی ستادهای نماز جمعه استان قزوین با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) اظهار داشت: قلب تپنده ستادهای نماز جمعه در استان قزوین روابط عمومی ها هستند که امیدواریم مسئولان روابط عمومی‌ها بتوانند نکته ها را به خوبی منتشر کنند و برنامه ها را به آگاهی مردم برسانند.

وی با اشاره به اهمیت روابط عمومی در سازمانها و ستادهای نماز جمعه افزود: روابط عمومی ها می توانند خطبه ها و برنامه های ائمه جمعه را به جز مخاطبین و حاضران در نماز جمعه به اطلاع مردم شهر، استان، کشور برسانند و در برخی اوقات در فضای بین المللی منتشر کنند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین تصریح کرد: یک اقدام مردمی و انقلابی امام جمعه سرپل ذهاب بیشتر خبرگزاری های دنیا را تحت تاثیر قرار داد و سبب شد که دید مردم نسبت به روحانیون مثبت تراز گذشته شود.

فاطمی نسب خاطرنشان کرد: روابط عمومی در ستاد نماز جمعه باید قدرت رصد، تحلیل و در نهایت ارائه راهکار به مسئول ستاد یا امام جمعه آن شهر را داشته باشد چرا که روابط عمومی به عنوان مشاور رسانه ای درجه یک مسئول سازمان محسوب می شود.

وی گفت: جایگاه اصلی روابط عمومی ستادهای نماز جمعه قزوین باید نهادینه شودتا بدین وسیله شاهد اطلاع رسانی دقیق ستادهای نماز جمعه در خبرگزاری ها و صداوسیمای استان قزوین باشیم.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین تصریح کرد: نماز جمعه یک نهاد مردمی است و مسئولان روابط عمومی باید به گونه ای عمل کنند تا اقدامات ستادهای نماز جمعه به صورت مردمی پیش برود.