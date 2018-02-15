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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

معاون خبر و اطلاع رسانی صدا و سیمای استان قزوین:

مسئولان روابط عمومی ستاد های نماز جمعه همکاران خبری محسوب می شوند

مسئولان روابط عمومی ستاد های نماز جمعه همکاران خبری محسوب می شوند

قزوین- معاون خبر و اطلاع رسانی صدا و سیمای استان قزوین گفت: مسئولان روابط عمومی ستادهای نماز جمعه به نوعی همکاران خبری رسانه محسوب می شوند که در اطلاع رسانی دقیق می توانند مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روانبخش محمدی روز پنجشنبه در نخستین گردهمایی مسئولان روابط عمومی ستادهای نماز جمعه استان قزوین اظهار داشت: مسئولان روابط عمومی در سازمان ها و ادارات مختلف نزدیکترین افراد و به نوعی همکاران صداوسیما محسوب می شوند.

وی افزود: سیاست و رویکرد رسانه ملی در استان قزوین تامین خواسته های مسئولان روابط عمومی سازمان ها و ستادها در حد توان و ضوابط اداری است.

معاون خبر و اطلاع رسانی صدا و سیمای استان قزوین خطاب به مسئولان روابط عمومی ستادهای نماز جمعه استان قزوین یادآورشد: صدا و سیمای استان قزوین آمادگی کامل دارد تمامی امکانات فنی را فراهم کند تا انتقال خبر با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.

محمدی خاطرنشان کرد: از مسئولان روابط عمومی ستادهای نماز جمعه استان قزوین انتظار داریم در نگارش اخبار دقت لازم صورت گیرد و مطالب به صورت کامل و جامع منعکس شود.

وی با اشاره به اینکه صداوسیمای قزوین آماده انتشار اخبار ائمه جمعه به صورت کامل را دارد، گفت: اگر مسئولان روابط عمومی بتوانند مطالب مربوط به ائمه جمعه را به صورت کامل و دقیق به صدا وسیما ارسال کنند، صدا و سیما می تواند به خوبی این مطالب را پوشش دهد.

معاون خبر و اطلاع رسانی صدا و سیمای استان قزوین افزود: اولویت صدا وسیمای استان قزوین انتشار رویدادهای محلی و استانی است و از مسئولان روابط عمومی درخواست داریم که در حد توان موضوعات بومی را ارسال کنند.

کد مطلب 4228680

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