شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: براساس آخرین نقشه های هواشناسی از اواخر وقت امشب با ورود موج اول سامانه بارشی تا ظهر فردا بارش رگباری باران و برف و وزش باد به نسبت شدید در سطح استان به ویژه در منطقه کوهرنگ پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: موج دوم این سامانه از اواخر وقت شنبه تا روز دوشنبه هوای استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: دمای هوای شهرکرد در حال حاضر یک درجه سانتی گراد است.