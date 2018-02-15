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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به این استان، گفت: بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: براساس آخرین نقشه های هواشناسی از اواخر وقت امشب با ورود موج اول سامانه بارشی تا ظهر فردا بارش رگباری باران و برف و وزش باد به نسبت شدید در سطح استان به ویژه در منطقه کوهرنگ پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: موج دوم این سامانه از اواخر وقت شنبه تا روز دوشنبه هوای استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: دمای هوای شهرکرد در حال حاضر یک درجه سانتی گراد است.

کد مطلب 4228683

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