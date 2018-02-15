میزان درآمدها و صادرات استان زنجان رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در محل استانداری زنجان، به حضور پرشور و عاشقانه مردم زنجان در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه اشاره کرد و افزود: مردم با حضور خود نشان دادند که پشت رهبری و نظام هستند.

وی اظهار کرد: باید از حضور معنادار و بسیار خوب مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال تقدیر شود و این حضور پیام‌های خوبی از طرف مردم دارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه مردم بعد از ۳۹ سال دوباره با آرمان‌های امام راحل و رهبری بیعت کردند، افزود: پیام دیگر این حضور در ۲۲ بهمن امسال این بود که با همه مشکلات بر راه پیموده ۳۹ سال گذشته اصرار دارند و با محوریت قانون و با همدلی و تکیه‌بر توانمندی کشور بر مشکلات فائق خواهیم آمد.

درویش امیری میزان درآمدها و صادرات استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته را بسیار خوب اعلام کرد و افزود: میزان درآمدها و صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده که این به دلیل تلاش مدیران بخش خصوصی و دیگر مدیران محقق شده است.

وی ابراز کرد: باید مسیر فعالیت بخش خصوصی را در حوزه اقتصادی را هموار کنیم و مشکلات را برطرف کنیم تا توسعه صادرات را داشته باشیم.

استاندار زنجان گفت: وظیفه ما حمایت از تولید است و در دعوای بین بخش دولتی و خصوصی، من طرف بخش خصوصی هستم و در این میان این مهم نباید موجب شود تا بخش خصوصی نسبت در عمل به تعهدات خود اقدام نکنند.

درویش امیری با بیان اینکه طی سال گذشته استان زنجان در تحقق درآمدهای سال ۲۷ درصد بیش از رقم پیش بینی و مصوب عملکرد داشت، گفت: میزان رشد درآمدهای استانی برای سال جاری ۲۷ درصد لحاظ شد و این استان رتبه نخست کشوری در تحقق درآمدهای وصولی (شامل بخش‌های استانی، ملی، اختصاصی و شرکت‌های دولتی) را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: تشکیل کارگروه‌ها و پیگیری مصوبات و دستور جلسات آن، بسیار مهم‌تر از جلسه شورای برنامه‌ریزی است.

استاندار زنجان ابراز کرد: درآمدهای استان زنجان شامل چند بخش و چند فصل است و عملکرد درآمدی استان نشان از کسب‌وکار و فعال بودن اقتصاد و حوزه تولید کشاورزی، صنعت و معدن است و باید در استان شرایط برای ایجاد کسب‌وکار فراهم شود.