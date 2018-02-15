توقیف محموله ۲۵ تنی برنج قاچاق در زاهدان

سرهنگ ابراهیم ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه با کالای قاچاق، ماموران ایست و بازرسی شهرستان زاهدان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۵ تن برنج قاچاق کشف شد که از طریق مبادی غیرقانونی وارد کشور شده و در حال انتقال به یکی از استان های همجوار بود.

سرهنگ ملاشاهی با اشاره به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی این محموله قاچاق بیان کرد: در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان در پایان خاطر نشان کرد: قاچاق کالا خسارت جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور می زند و موجبات رکود و بی کاری جوانان را فراهم می کند از همین رو پلیس با بهره گیری از تمام توان و امکانات خود با این پدیده شوم مبارزه می کند.