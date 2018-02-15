تکلیف فرماندارشهرستان کامیاران تا ۱۰ روز آینده مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان،حسین خوش اقبال در جلسه شورای اداری کامیاران گفت: مسئولان باید با جدیت، تلاش و پشتکار به جنگ مشکلاتی که مردم با آن درگیر و دست به گربیان هستند، بروند.

وی با بیان اینکه حضور حماسی و همه جانبه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مسئولیت مدیران نظام و دولت را سنگین تر کرده است، افزود: مردم ثابت کردند با وجود تمام مشکلاتی که دارند پشتیبان و حامی نظام هستند و از تحریم و تهدید هیچ کشور زوگویی نمی ترسند.

خوش اقبال با اشاره به اینکه با گذشت ۳۹ سال از پیروزی انقلاب نباید نیازهای اولیه زندگی جزء مشکلات مردم باشد، تاکید کرد: نظرات، نقدها و درد دل های مردم توسط مسئولان باید شنیده و برای رفع آنها اقدام اساسی شود.

وی نقد منصفانه را حق مردم، احزاب و گروهای مختلف دانست و یادآور شد: مسئولان باید در قبال این نقدها پاسخ گویی را وظیفه خود بدانند.

معاون استاندار کردستان به لزوم توجه بیشتر مسئولان به راه های شهرستان کامیاران در قالب کریدور شمال به جنوب کشور تاکید کرد و گفت: هر چقدر به کامیاران توجه شود شرایط را برای حضور و اقامت مهمانان و گردشگران به استان کردستان بیشتر فراهم کرده ایم.

خوش اقبال با بیان اینکه توجه به شهرستان کامیاران باید در اولویت تمام مسئولان اجرایی استان کردستان قرار گیرد، افزود پیگیری مشکلات این شهرستان به صورت خاص و ویژه در دستور کار قرار دارد.

وی به پتانسیل بالای شهرستان در زمینه گردشگری و کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: مدیران کار تابلی نمی توانند نقشی در توسعه داشته باشند بلکه برای توسعه به مدیران خلاق و نوآور نیاز داریم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه در هفت ماه گذشته فرمانداری کامیاران با سرپرست اداره شده است، اضافه کرد: تا ۱۰ روز آینده تکلیف فرماندار این شهرستان مشخص می شود ضمن اینکه مشکل شهردار کامیاران نیز در استانداری پیگیری و تا هفته آینده بر طرف خواهد شد.