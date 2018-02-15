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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با مهر مطرح کرد:

برگزاری مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا(س) دراستان کرمانشاه

برگزاری مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا(س) دراستان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، از برگزاری مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا(س) دراستان خبر داد.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا(س) دراستان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۰ و ۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر روز اول اسفند مصادف با شهادت حضرت فاطمه(س) در محل مسجدجامع کرمانشاه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری این مراسم در سایر شهرستان های استان نیز خبر داد و تصریح کرد: در پایان مراسم کرمانشاه، عزاداران میهمان سفره اهل بیت(ع) هستند.

وی افزود: عصر روز شهادت حضرت فاطمه(س) نیز مراسم اجتماع عزارادارن در محل میدان غدیر کرمانشاه برگزار می شود.

کد مطلب 4228691

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