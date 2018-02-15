مرکز جامع اهدای خون و پلاسمافرز در گلپایگان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زینلی در آیین افتتاح انتقال خون شهرستان گلپایگان که ظهر پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان شهرستان در محل ساختمان این مرکز صورت گرفت، با بیان اینکه در کشور ما از سال ۱۳۴۰ انتقال خون به صورت پراکنده صورت می گرفت، اظهار داشت: به علت، عدم تمرکز مراکز دخیل انتقال خون طی آن دوران خون فروشی در کشور باب شده بود و اقتصاد پردرآمد و مافیا شکل گرفت.

وی افزود: با توجه به بالا رفتن نیاز خون در اوایل دهه ۵۰ به لحاظ برخی از مشکلاتی که در انتقال خون به بیماران به وجود آمد و سلامت بیماران بر این اساس مورد نگرانی قرار گرفت در سال ۵۳ سازمان انتقال خون شکل گرفت و در این راستا از ابتدای فعالیت این سازمان با شعار «اهدای خون، اهدای زندگی» تا دهه ۷۰ فعالیت های زیادی در این خصوص صورت گرفت و با منتفی شدن بحث جایگزینی خون در سال ۸۳ تا امروز تمامی خون دریافتی به صورت داوطلبانه است.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه در دهه ۹۰ شاهد ارتقای کیفیت انتقال خون بوده ایم، تصریح کرد: خون های جمع آوری شده از سوی داوطلبان کفایت جمعیت لازم را دارد و به همین لحاظ در صورت نیاز در تمامی مراکز درمانی خون برای بیماران در سازمان انتقال خون موجود است.

وی با اشاره به اینکه از حدود سه سال پیش انتقال خون از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان الگو برای کشورهای منطقه مطرح شد، اذعان داشت: برای آموزش در این راستا کشور ایران مدنظر قرار گرفت و به همین لحاظ ما با فرآورده های پیشرفته دنیا و آیتم هایی که سبب ارتقای کیفیت خون می شود با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه ها و آزمایش های مورد نیاز نسبت به تأمین خون برای مواقع اضطراری اقدام می کنیم و این امر را مورد تأکید قرار می دهیم که انتقال خون از بیماری های ویروسی نزدیک به صفر است و در این راستا طی ۴۰ سال اخیر هیچ گزارشی راجب به آلوده بودن خون نداشته ایم.

زینلی تصریح کرد: با توجه به قدیمی بودن مرکز انتقال خون گلپایگان امروز افتتاح مرکز انتقال خون را در یک ساختمان جدید و دارای استانداردهای لازم شاهد هستیم که در این راستا ضمن تقدیر از خیرین گرانقدر به ویژه دکتر مرتضی جابری که با فراهم آوردن این مکان مناسب، شرایط را برای ارائه خدمات نوین به اهدا کنندگان و در اختیار قرار دادن خون دریافتی در مراکز درمانی مهیا کرد.

وی با اشاره به مرکز جامع اهدای خون و بحث پلاکت فرز و پلاسمافرز بیان داشت: امیدواریم با کمک خیرین و اقدامات و پیگیری های مناسبی که از سوی نماینده شهرستان های گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در این راستا صورت می گیرد، بتوانیم این مرکز را نیز راه اندازی و خدمات به مردم ارائه دهیم.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان اظهار کرد: سازمان انتقال خون در سطح استان دارای ۴ پایگاه است و ۹ مرکز انتقال خون نیز دارد که مرکز گلپایگان از مراکز نسبتاً قدیمی این سازمان محسوب می شود و با این تغییر و جابجایی ما توانستیم با در اختیار قرار گرفتن این مکان مناسب که دارای تأُسیسات و زیربنای خوبی است مراکز انتقال خون استان را در سطح بالاتری ارتقاء دهیم.