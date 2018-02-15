رشادت های روحانیون ایثارگر شجره طیبه انقلاب را تنومند ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از روحانیان و طلاب نقش آفرین عرصه دفاع مقدس در اراک اظهار داشت: اگر مجاهدت ها، فداکاری ها، شهادت طلبی و ایثارگری شهدا و رزمندگان نبود شجره طیبه اسلام امروز به این تنومندی نمی شد.

وی افزود: مباحث قومی و... مانع جهاد در راه خداوند متعال نمی شود و باید بگوییم که در ایام جنگ هرچه شهیدان بیشتری تقدیم می کردیم بر ایمانمان افزوده می شد زیرا پیشرفت مکتب اسلام اصلی ترین هدف ما بود و در این راه هزاران مصیبت بر ما تحمیل شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: مجاهدت های پی در پی رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل سبب گسترش آثار و برکات اسلام در جهان بشریت شد و اگر این جهادها و از خودگذشتگی های منجر به شهادت و رسالت نبود درخت طیبه اسلام هیچگاه مستحکم و تنومند نمی شد.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی تصریح کرد: خداوند متعال با قرار دادن امام خمینی(ره) به عنوان امام و پیشوای ملت زمینه احیاء فرهنگ شهادت را تسهیل ساخت و امروزه علاوه بر تمام مردم، جامعه روحانیت باید عرصه با عظمت جهاد را قدر بدانند و در این زمینه با بیانات و سخنوری های خود برای دفاع از اسلام و قرآن بکوشند.

وی ادامه داد: آزادگان واقعی به شوق بهشت وارد عرصه جهاد و شهادت نمی شوند بلکه تنها به شوق بهشت آفرینی پا به این عرصه می گذارند و این شهدای گرانقدر هستند که بدون هیچ حسابی وارد بهشت می شوند و وظیفه همه ما پاسداشت این عظمت ها است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: جامعه روحانیت موظف است تا با استفاده از قلم خود و با بیان خود از این رشادت ها و این مسیر ارزشمند حمایت به عمل آورد و در این زمینه باید فرهنگ سازی های بسیاری انجام گیرد.