مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم حماس را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آلماینز، در پی تحریم حماس از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، مجلس نمایندگان این کشور نیز با اکثریت آرا لایحه تحریم این جنبش اسلامی را تصویب کرد.

بر اساس این گزارش، «جو ویلسون» نماینده جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی به عنوان ارائه کننده اصلی لایحه «جلوگیری از سپرهای انسانی حماس» را در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرده طی سخنانی مدعی شد: جهان باید با تهدید ناشی از تروریست های حماس مقابله کند. چراکه آنها همچنان به جنایت علیه غیرنظامیان ادامه داده و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

وی همچنین با تشکر از استقبال مجلس نمایندگان در حمایت از طرح تحریم حماس ابراز امیدواری کرد که مجلس سنا نیز هرچه سریعتر این لایحه را بررسی و مورد تصویب قرار دهد.

«اد رویس» رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز ضمن تایید مدعیات ویلسون گفت: حماس جان فلسطینیان بی گناه را با استفاده از آنها به عنوان سپرهای انسانی مورد تهدید قرار می دهد.

وی در ادامه مدعی شد: لایحه امروز به درستی حماس را برای این اقدامات شرم آور و بزدلانه که در تضاد با قوانین بین‌المللی است، پاسخگو نگه می‌دارد.

لازم به ذکر است طراحان لایحه مذکور مدعی شده اند حماس از کودکان برای ساخت تونل های زیرزمینی خود که از آنها برای حمله به اسرائیل استفاده می شود بهره کشی می کند.