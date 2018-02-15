کشف اختلاس ۶ میلیاردی در یک واحد صنعتی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" در این رابطه گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی استان کرمانشاه در راستای رسالت مقابله با جرائم اقتصادی، به واسطه اقدامات اطلاعاتی از بروز چندین مورد اختلالات مالی در یکی از واحد های صنعتی با خبر شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان در نهایت پس از انجام تحقیقات فنی متوجه شدند که یکی از کارکنان این واحد صنعتی میزان ۶ میلیارد ریال را پس از سند سازی به نفع خود برداشت کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی در نهایت مخفیگاه متهم را در یکی از شهرستان های تابعه تهران شناسایی و وی را پس از دریافت نیابت قضائی دستگیر کردند.

سردار امان اللهی توضیح داد: متهم پس از انتقال به کرمانشاه به جرم خود معترف و به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

وی با بیان اینکه متهم روانه زندان مرکزی کرمانشاه شده است، گفت: نیروی انتظامی در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی شناسایی و دستگیری چنین مجرمانی را در دستور کار دارد.

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سنقر

فرمانده انتظامی شهرستان سنقراز اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی وپاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" گفت: در ۷۲ ساعت گذشته با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر یک کیلو ۸۹۰گرم انواع مواد مخدر و ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ۹ سارق، خرده فروش و مصرف کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران انتظامی در این طرح ۳۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بخاطر حمل مواد مخدر، ایجاد مزاحمت و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی توقیف و روانه پارکینگ کردند.

سرهنگ احمدی فرد اظهارداشت: برای تمامی متهمان پرونده تشکیل و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده اند.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بازتاب خوبی در بین شهروندان داشت گفت: اجرای این طرح از اولویت های همیشگی کار پلیس است.

دستگیری سارق حرفه ای با ۱۲ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سارق حرفه ای دوچرخه و کشف ۱۲ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" توضیح داد: در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه با شگردهای مشابه در محدوده کلانتری ۲۴ الهیه ماموران این کلانتری رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران این کلانتری با فعال کردن منابع و مخبرین و انجام اقدامات اطلاعاتی یک سارق حرفه ای و سابقه دار را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده است، گفت: متهم در بازجویی های ابتدایی در کلانتری به ۱۲ فقره سرقت دوچرخه معترف شده است.

سرهنگ براری به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به پلیس اطلاع دهید

کشف ۲۱۰ میلیون ریال کالای قاچاق در کنگاور

فرمانده انتظامی کنگاور از کشف ۲۱۰ میلیون ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "عزیز الهیاری" در این رابطه گفت: پلیس آگاهی این شهرستان در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق، با تلاش شبانه روزی موفق به کشف محموله ۲۱۰ میلیون ریالی کالای قاچاق شد.

وی اظهارداشت: ماموران در پی کسب اخباری از منابع و مخبرین مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم اقدام به نگهداری و خرید و فروش کالای قاچاق می کند، مغازه متهم را شناسایی با هماهنگی قضائی نسبت به بازرسی از مغازه اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور تصریح کرد: در بازرسی بعمل آمده تعداد ۲۳۷ تخته پتو قاچاق کشف کردند.

سرهنگ الهیاری با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده است، افزود: بر اساس نظر کارشناسان ارزش کالای قاچاق کشف شده ۲۱۰ میلیون ریال برآورده شد.

دستگیری عوامل نزاع مسلحانه در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد: افرادی که روز گذشته در روستای سه چشمه اقدام به نزاع و تیر اندازی کرده بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ "حسین براری" توضیح داد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد درگیری مسلحانه در روستای سه چشمه بلافاصله ماموران پاسگاه قزانچی به سرعت راهی منطقه شدند و ۶ نفر از عوامل دخیل در نزاع را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهمان به دستگاه قضایی معرفی شده اند، گفت: پس از بررسی ماموران مشخص شد که دو خانواده از اهالی روستا به دلیل اختلافات قبلی با یکدیگر درگیر و اقدام به تیراندازی کرده اند.

سرهنگ براری با بیان اینکه متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند، گفت: از متهمان ۳قبضه سلاح جنگی و فشنگ مربوطه به همراه تعدادی سلاح سرد از جمله شمشیر، قمه و چاقو کشف شده است.

وی با بیان اینکه برخورد با هنجارشکنان در اولویت کار پلیس قرار دارد، گفت: برای حفظ امنیت و آرانش شهروندان از تمام توان خود استفاده خواهیم کرد و هرگز به عده ای هنجار شکن اجازه نخواهیم داد که موجب سلب آرامش شهروندان شوند

کشف ۵۷۳ میلیارد کالای قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۷۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان کشف شده است.

سردار "منوچهر امان اللهی" در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: ماموران انتظامی استان کرمانشاه در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری برخورد قاطع و جدی با قاچاقچیان و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۷۳ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در استان کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد رشد دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه میزان سوخت قاچاق کشف شده امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۴ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۴۱ هزار و ۶۸۴ لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

سردار امان اللهی ادامه داد: در این مدت بیش از ۳۸ میلیون و ۱۱۸ هزار نخ سیگار و ۵۲ هزار و ۵۲۷ بسته توتون قاچاق کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲۴ درصد رشد دارد.

به گفته وی از ابتدای سال تاکنون ۲۶ باند بزرگ قاچاق متلاشی، هزار و ۷۱۹ قاچاقچی را دستگیر و هزار و ۶۵ خودرو را متوقف شده است.

بر اساس اعلام این مقام ارشد انتظامی از ابتدای سال ۲ هزار و ۷۰۴ پرونده در رابطه با قاچاق به مراجع قضائی معرفی شده است که ۱۰۳ پرونده آن مربوط به محموله هایی با ارزش بیش از یک میلیارد ریال هستند.

سردار امان اللهی با اشاره به اثرات سو ورود کالای قاچاق به کشور، گفت: ناجا با جدیت برخورد با قاچاقچیان را در دستور کار دارد و در این زمینه از تمام توان اطلاعاتی و عملیاتی خود استفاده می کند.

تقدیر فرمانده ناجا از فرمانده انتظامی کرمانشاه

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور لوحی از فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تقدیر کرد.

سردار "حسین اشتری" با صدور لوحی از زحمات سردار "منوچهر امان اللهی" در ایام اربعین حسینی تقدیر و تشکر کرده است.

در بخشی از متن این لوح آمده است: پدیده الهی، معنوی، باشکوه و عظیم اربعین حسینی نشان دهنده اوج گرفتن تفکر و روح مجاهدت و مبارزه در راه خداوند، آمادگی عمومی و همگانی برای شهادت و تحفه گران بهایی است که پرودگار متعال بر ما منت گذاشت و این حرکت عظیم راه نماد بسیار زیبا و با شکوه از حضور پیروان اهل بیت و دوستاران ایشان بر خلق فرموند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: بی تردید برقراری نظم و امنیت در برگزاری این کنگره بزرگ اسلامی به رغم تهدیدات و یاوه گویی های دشمنان قسم خورده و گروه های معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی، توفیقی الهی است که خداوند متعال از دریچه رحمانیت به ما مرحمت فرموده و تا با تلاش و مساعی شبانه روزی خدمت به زائران و مشتاقان زیارت بارگاه ملکوتی حضرت سید و الشهدا(ع) را با سربلندی و افتخار پذیرا باشیم.

سردار اشتری در متن لوح خود خطاب به سردار امان اللهی آورده است: با تبریک به جنابعالی که به عنوان یکی از مدیران فعال، پر تلاش و ایثارگر در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و برگزاری با شکوه این نماد اللهی حضور داشته اید، ضمن سپاس گزاری به درگاه ایزدمنان مراتب تقدیر و تشکر خود را از تلاش ها و زحمات بی شائبه شما برادر عزیز و همکاران گرامیان ابراز می کنم.

وی افزوده است: امید است در پرتو عنایات خداوند باری تعالی و توجهات حضرت ولیعصر(عج) و پیروی از منویات مقام عظمای ولایت و فرماندهی معظم کل قوا حضرت ایت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) عزیز شاهد توفیقات روز افزور جناب عالی و سایر مجاهدان فی سبیل الله در ناجا باشیم.