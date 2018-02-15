به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت‌الاسلام علی محمدی پیش از ظهر پنج‌شنبه در همایش بزرگ فاطمیه ویژه مبلغان اعزامی سازمان اوقاف به سراسر کشور در ایام فاطمیه که در مدرسه امام کاظم(ع) برگزار شد، اظهار کرد: لازم است مبلغان روحانی و همه شیعیان، شخصیت حضرت زهرا(س) را بر اساس آنچه از پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمه اطهار(ع) به ما رسیده تبلیغ و ترویج کنند.

وی افزود: شخصیت آن بانوی بزرگوار برای همه زنان و مردان الگویی کامل است چنانکه امام حسن(ع) می‌فرمایند ما حجت خدا بر شما هستیم و مادر ما حضرت فاطمه(ع) الگوی همه ماست، بر این اساس دختر گرامی حضرت محمد(ص) اسوه الگوهای برتر ما هستند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به بیانات بسیار مهم پیامبر اکرم(ص) در مورد دختر گرامیشان خاطرنشان کرد: ایشان در مورد حضرت زهرا(س) فرمودند پدرت به فدای تو باد، این یک جمله احساسی نبود بلکه حقیقتی بود که ایشان قصد بیانش را داشتند.

وی ادامه داد: «ام ابیها» لقب دیگری است که حضرت محمد(ص) درباره حضرت فاطمه(س) بکار بردند چرا که ایشان رفتاری جامع و حساب شده داشتند و جای خدیجه کبری(س) را برای پدر بزرگوارشان پُر کردند.

حضرت فاطمه(س) همسری نمونه و الگویی در زمینه همسری و مادری بودند

حجت الاسلام محمدی با اشاره به دوره زندگانی حضرت زهرا(س) با حضرت علی(ع) گفت: امیرالمؤمنین علی(ع) فرموده‌اند هیچ‌گاه نشد که حضرت زهرا(س) موجب ناراحتی من شود، هرگاه او را می‌دیدم تمام غم و غصه‌هایم برطرف می‌شد، این نشان می‌دهد فاطمه زهرا(س)، همسری نمونه و الگویی در زمینه همسری و مادری بودند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: خداوند نیز می‌فرماید ای فرشتگان، به بنده من نگاه کنید که در هنگام عبادت چگونه با تمام وجود با خدای خویش ارتباط دارد و این عبارت در مورد حضرت زهرا(س) بکار برده شده است.

وی با اشاره به دفاع فاطمه زهرا(س) از حق و حقیقت در همه دوره‌های زندگی نورانی‌شان عنوان کرد: ایشان در عین اینکه همسر و مادری نمونه و فداکار بودند و بنده‌ای متعبد به شمار می‌رفتند، در امور سیاسی و اجتماعی و دفاع از مقام ولایت نیز الگویی کامل بودند.

حجت الاسلام محمدی دفاع از حقیقت را یکی از بزرگ‌ترین درس‌هایی دانست که باید از حضرت زهرا(س) آموخت و افزود: ایشان سیاست‌مداری آینده‌نگر بودند زیرا برنامه‌ریزی گسترده و جامعی داشتند تا راه ولایت و حقیقت به فراموشی سپرده نشود؛ وصیت سیاسی و اجتماعی ایشان به حضرت علی(ع) نیز گویای همین ماجراست.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: کسانی می‌توانند امر الهی و هدایت را تحقق ببخشند که دو ویژگی داشته باشند؛ صبر و استقامت و یقین به آیات الهی. همان‌طور که امام راحل و مقام معظم رهبری راهشان را با اطمینان شروع کردند، ما نیز به آنها و راهی که در پیش گرفته‌اند یقین داریم.

وی با بیان اینکه به رغم میل دشمنان و خواسته آنها، در راه انقلاب به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم، گفت: استعمارگران و دشمنان اسلام بیش از ۳۰۰ سال تلاش کردند تمام اسلام را در ابعاد عبادی و معنوی خلاصه کنند ولی حضرت امام خمینی(ره) قیام کردند و ابعاد و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دین خدا را مطرح کردند، استقلال‌طلبی، ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی از جمله این ابعاد هستند که با فطرت الهی انسان در ارتباط هستند و دشمنان از آن هراس دارند.

مبلغان دینی باید خدمات انقلاب را برای مردم بیان کنند

حجت الاسلام محمدی با تأکید بر پرهیز از مطرح کردن مسائل اختلافی از سوی مبلغان امور دینی، افزود: بر اساس روایات، هیچ امتی با تفرقه به جایی نرسیده و امروز دشمنان به دنبال تحقق همین مسئله هستند، بنابراین نباید اجازه بدهیم در مجالس ما مطالبی بیان شود که مورد سوء استفاده قرار بگیرد، همچنین نباید مطالب سست و بی پایه را مطرح کرد چرا که از نظر مطالب غنی و معتبر، کمبودی وجود ندارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه دشمنان به دنبال زیر سؤال بردن و کوچک شمردن خدمات انقلاب و پررنگ کردن ضعف‌ها هستند، گفت: قبول داریم که ضعف‌ها و کمبودهایی وجود دارد ولی مبلغان امور دینی باید خدمات انقلاب اسلامی را نیز به درستی برای مردم بیان کنند، یکی از این خدمات، گرامیداشت ایام فاطمیه است که در دوران بعد از پیروزی نهضت اسلامی، به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شده است همچنین خدمات اقتصادی و اجتماعی زیاد دیگری در سراسر کشور صورت گرفته که باید به صورت عالمانه و هنرمندانه به آنها اشاره کرد.

وی با تأکید بر اخلاص در عمل از سوی همه افراد به ویژه مبلغان امور دینی تصریح کرد: حضرت زهرا(س) الگوی بارز عمل خالصانه محسوب می‌شوند و خداوند نیز اجر ایشان را با ۱۱ فرزند نورانی که حجت خدا بر مردمان هستند عنایت فرمودند.

بخش دیگر این مراسم، مداحی سید محمد جوادی به مناسبت ایام فاطمیه بود.

گفتنی است سوگواره «یاس نبوی» در ایام فاطمیه امسال در ۲۷۸۸ بقعه سراسر کشور اجرایی شده است؛ به گفته مسئولان سازمان اوقاف، ۱۳۶۰ نفر از روحانیون متخصص و آموزش‌دیده از حوزه علمیه قم و ۱۹۴۷ نفر از مبلغان حوزه‌های علمیه خراسان و اصفهان و سایر استان‌ها طی سال جاری در قالب سوگواره یاس نبوی اعزام شده‌اند همچنین ۳۳۰۷ نفر مبلغ نیز در ایام فاطمیه در سراسر کشور برنامه تبلیغی دارند.