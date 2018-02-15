۳ هزار پرونده مالی جدید در زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عباسچیان در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، افزود: تحقق بودجه از راه پیش‌بینی و برآورد درآمدها صورت می‌گیرد و در این میان حق تقدم با درآمدها بوده بخصوص در شرایطی که منابع محدود است، شناسایی و دسترسی به منابع از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی اظهار کرد: همه درآمدهای استان زنجان از چهار منبع درآمدهای ملی، استانی، اختصاصی و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و در همین راستا میزان درآمد کل استان زنجان در این بخش‌ها تا پایان دی‌ماه ۹ هزار و ۷۸۶ میلیون ریال بوده که نسبت به مصوب یک ساله آن ۸۸ درصد تحقق درآمد بوده و نسبت به سهمیه تا پایان دی‌ماه ۱۰۵.۶ درصد محقق شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه میزان درآمدهای استان زنجان در ۱۰ ماهه سال جاری به مبلغ۶,۴۱۰ میلیارد ریال وصول شده افزود: درآمدهای عمومی استان زنجان از شش منبع درآمدهای مالیاتی،درآمد حاصل از مالکیت دولت،درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا،درآمد حاصل از جرائم و خسارات ،درآمدهای متفرقه و واگذاری دارایی های سرمایه ای وصول می گردد.

عباسچیان ابراز کرد: ۳ هزار پرونده با منابع مالی جدید طی سال گذشته در استان زنجان شناسایی‌شده و در این میان ۵۰ درصد آن در فرآیند شناسایی و وصول مالیات قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان تصریح کرد: از سال ۱۳۸۶ تا پایان آبان سال جاری تاکنون ۶۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان زنجان مصوب و ثبت‌شده است که این میزان سرمایه‌گذاری‌ها شامل سرمایه‌گذاری که در استان زنجان تحت پوشش قانون حمایت از قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفتند و به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی ثبت شدند