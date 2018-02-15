یک چهارم واحدهای بهداشتی و درمانی کشور موقوفه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن هاشمی در حاشیه نهمین جلسه شورای راهبردی وقف و سلامت که در وزارت بهداشت برگزارشد، با بیان این مطلب، افزود: حدود یک چهارم از واحدهای بهداشتی و درمانی از جمله ۱۳۳ بیمارستان کشور، موقوفه هستند که خدمات بسیار ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند.

وزیر بهداشت با اشاره به خدمات ارزنده بیمارستان موقوفه نمازی شیراز، گفت: بسیاری از بیمارستانهای تهران، ریشه وقف دارند و وقف، یکی از جلوه های زیبای آموزه های دینی است.

هاشمی از وقف به عنوان یکی از سنت های نیکو از گذشته تا کنون یاد کرد و افزود: امروزه افراد نیکوکار بسیار زیادی در کشور وجود دارند که با سازمان اوقاف و امور خیریه همکاری دارند اما از همه مهمتر، همت بالای سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت رعایت نکات مورد نظر واقفین در وقف نامه است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: وقف، هبه و نذر در حوزه سلامت و ارائه خدمات به مردم، نقش مهم و ویژه ای دارد و چراغی است که فرد برای آخرت خود روشن می کند و از سوی دیگر، وقف از آموزه های ارزشمندی است که فرد برای نسل های بعدی به یادگار می گذارد.

هاشمی با بیان اینکه از فرهنگ وقف در حوزه بهداشت و درمان می توان بهره های زیادی برد، یادآور شد: از واقفین در قید حیات، فوت شده، فرزندان، وراثان آنها و همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه تشکر می کنم و امیدواریم که همکاری ها ادامه داشته باشد.