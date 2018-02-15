توسعه استان ایلام را باید در سطوح ملی دنبال کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در بیستمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: استان در بحث جذب تسهیلات رونق واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سطح کشور عملکرد ضعیفی دارد به عنوان مثال ما در استان ۳۸۰ نفر ثبت نام برای تسهیلات داشتیم که جزو رده های پایین کشور است و یا معرفی به بانک نیز ۱۳۷ مورد که فقط چند استان از ما کمتر بودند.

وی افزود: در بحث میزان اعتبار معرفی به بانک فقط ۵۹ میلیارد تومان بوده که جزو آخرین استان های کشوریم ، و این آمار نشان می دهد که ما در جذب اعتبارات موفق عمل نکرده ایم و تلاش ما در یک ماهه ی باقی مانده باید به گونه ای باشد که بتوانیم عملکرد قابل قبولی را در استان ایجاد کنیم.

استاندار ایلام با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به استان تصریح کرد: ما به دنبال برگزاری نشست ستاد ملی اقتصاد مقاومتی با موضوع استان ایلام هستیم و در این زمینه باید مشکلات و مسائل استان را مشخص کنیم و اولویت های استان را احصاء کنیم.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا بحث راهها ، زیرساختها ، خوراک پتروشیمی ، سرمایه گذاری در پتروشیمی ، کمک به صنایع تبدیلی و ایجاد منطقه ی آزاد را برای طرح در جلسه ی ملی ستاد اقتصاد مقاومتی آماده کنیم.



رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان با تاکید بر این که استان ایلام تمام مولفه های توسعه و پیشرفت را در خود دارد گفت: ما نمی توانیم از استان هایی که هیچ گونه مزیتی برای توسعه ندارند تبعیت کنیم و باید نسخه خودمان را در استان داشته باشیم و به همین دلیل تلاش ما این است که در ستاد ملی اقتصاد مقاومتی به طور اختصاصی استان ایلام را مطرح کنیم.



استاندار ایلام افزود: یکی از راه های توسعه استان جذب سرمایه گذاران و ایجاد فرهنگ سرمایه گذاری در استان است و رسانه ها و فعالان فضای مجازی باید به دنبال جا انداختن این گونه مباحث باشند نه این که برخی به دنبال حاشیه سازی و اختلاف افکنی باشند و به جای کار و تلاش برای توسعه استان در صدد متوقف کردن فعالیت های دیگر فعالین برآیند.

سلیمانی دشتکی ادامه داد: ما به دنبال کار و فعالیت و توسعه استان هستیم و تلاش ما عبور از مشکلات پیش رو ست و وقتی برای پرداختن به حاشیه ها نداریم از همه دوستان و رسانه ها نیز می خواهیم فقط به فکر تعالی استان باشند و از پرداختن به مباحثی که هیچ سودی ندارد بپرهیزند جرا که ما با وحدت و همدلی است که می توانیم به اهداف خود دست یابیم .