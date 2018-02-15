۵ میلیون خانه ظرف یک دهه آینده باید در کشور ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان ظهر پنجشنبه در دومین همایش بتن، ضرورت ها و الزامات که در بندرعباس برگزار شد، گفت: سهم مسکن در سرمایه، اشتغالزایی بسیار بالاست به طوری که سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت ۳۰ درصد، از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ۳۰ درصد و سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی ۷ درصد است.

وی با اشاره توان مردم در تهیه مسکن افزود: طبق اطلاعات مرکز آمار در سرشماری نفوس مسکن سال ۹۵، ۲۴ میلیون خانوار با بعد ۳.۳ حدود ۲۷ میلیون مسکن وجود دارد که از این تعداد ۲.۶ میلیون خانه خالی و دو میلیون خانه دوم داریم. در بخش خانه دوم برای اسکان مقطعی ساخته شده است و تقریبا شش ماه از سال در آن سکونت انجام می شود و شش ماه دیگر در خانه دیگر زندگی می کنند. اما مشکل اصلی در خانه هایی است که ساخته شده و خالی از سکنه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد، ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که برای متقاضیان واقعی ساخته نشده است. این خانه‌ها بخش عمده آن لوکس هستند و به فروش نرسیده اند.

وی افزود: آمار واقعی نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ خانه ۱۰۴ خانوار وجود دارد. در سال ۱۴۰۵ تعداد خانوارهای ایرانی به ۲۹ میلیون خانوار خواهد رسید و جمعیت شهر نشین از ۷۴ درصد فعلی به ۷۹ درصد افزایش پیدا می‌کند، یعنی جمعیت در شهرها مشکل آینده کشور خواهند بود.

وی با بیان اینکه باید ۵ میلیون خانه جدید ساخته شود، گفت: تا سال ۱۴۰۵ قرار بر این است که ۵ میلیون خانه جدید ساخته شود همچنین حدود ۳.۸ میلیون خانه نیاز به نوسازی دارند.

مظاهریان با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه ۵۰ درصد بافت فرسوده باید نوسازی شود، گفت: ۱۲۳ هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی نوسازی بافت‌های ناکارآمد خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رکود بازار مسکن اظهار داشت: تمام تلاش دولت بر این بود که رونق بازار مسکن واقعی باشد. بعد خانوار به ۳.۳ کاهش یافته و بنابراین نیاز به مسکن حداقلی با متراژ کمتر وجود دارد که متناسب با توان خانوارهای ایرانی باشد.

وی با اشاره به طراحی ساز و کار مناسب برای پاسخ به نیاز تامین مالی مسکن اقشار متوسط گفت: با طراحی صندوق پس انداز مسکن یکم مختص خانه اولی ها اقدام مناسبی را در جهت خانه دار شدن و کمک به تامین مالی اقشار متعلق به گروه های درآمدی متوسط انجام داده ایم؛ ضمن حفظ همین رویه لازم است موضوع فقر مسکن و همچنین کمک به دهک های ناتوان تر جامعه در حوزه مسکن نیز در سال های پیش رو ،جزو رئوس برنامه های دولت و نظام بانکی کشور قرار بگیرد.

به گفته مظاهریان، دو دهک بالایی جامعه نیز با توجه به توانی که دارند نیازی به حمایت های دولت ندارد و خودشان در این زمینه به تولید مسکن می پردازند.در بخش دهک های پائین هم باید دولت ورود کند و حمایت های لازم را انجام دهد.

وی افزود: در افق طرح جامع مسکن تا سال ۱۴۰۵، مجموعا ۳۰ میلیون خانوار پیش بینی شده است که از این تعداد ۲۳ میلیون خانوار، خانوار شهری خواهد بود.

مظاهریان ادامه داد: به نظر می رسد جمعیت روستاها و وضعیت روستاها در حدی تثبیت شده اند و فرآیندها و روندها به شدت تغییر کرده است؛ طوری که هم اکنون برای اولین بار در دنیا بیش از ۵۰ درصد جمعیت جهان شهر نشین شده اند.

وی رشد شهرنشینی و ابعاد آن را در ایران فراتر از میانگین جهان اعلام کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران شهرنشین هستند.

معاون وزی راه و شهرسازی با بیان اینکه بر خلاف تصوراتی که طی سال های گذشته مبنی بر نامطلوب بود رشد شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر وجود داشت رشد شهرنشینی در مقطع حاضر پدیده ای نامطلوب به شمار نمی رود.

وی افزود: ما نباید به پدیده شهرنشینی در مقطع فعلی به عنوان پدیده ای ناهنجار نگاه کنیم بلکه باید شهرها را به منزله مولد واقعی اقتصادی شناسایی و به حساب آوریم؛ البته هیچ کدام از این تاکیدات منکر ضرورت توجه به روستاها و نوسازی روستاها نخواهد شد و نقش روستاها در کنار شهرها همچنان نقشی اقتصادی، مولد و مهم محسوب می شود؛ لازم است برای روستاها نیز برنامه های جدید با محوریت جدید و برمبنای تحولات روز، طراحی و عملیاتی شود.

مظاهریان گفت: یکی از مهمترین الزامات برنامه ریزی در حوزه مسکن در شرایط فعلی و سال های پیش رو تلاش برای زدودن و یا به حداقل رساندن فقر مسکن شهری است.