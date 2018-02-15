  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

با حکم خزانه‌دار کل کشور؛

دو ذیحساب و مدیر امور مالی دستگاههای اجرایی منصوب شدند

دو ذیحساب و مدیر امور مالی دستگاههای اجرایی منصوب شدند

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و جمع آوری و فروش اموال تملیکی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در ­احکام جداگانه ای مهدی ابراهیم بای سلامی و حسین زراعتی را به ترتیب به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد.

در متن احکامی که از سوی سید رحمت اله اکرمی صادر شده، آمده است: به موجب این حکم به این سمت منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید.

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

کد مطلب 4228720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها