۹۸ درصد درآمد مالیاتی گلستان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر هزارجریبی، ظهر پنجشنبه، در نشست خبری با خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به سنوات گذشته مطلوب‌تر شده و این امر نیاز به تشکر از اهالی رسانه استان دارد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما فرهنگ مالیاتی کشور است که اگر به جایگاه خود برسد بالطبع درآمدهای مالیاتی ما هم محقق می‌شود.

هزارجریبی با بیان این که اداره کل امور مالیاتی وظیفه شناسایی، تعیین و تشخیص امور مالیاتی را بر عهده دارد، اضافه کرد: درآمدی که در سال ۹۶ در بودجه برای استان پیش بینی شده بود ۴۶۳ میلیارد تومان بوده که سهم درآمد مالیاتی ۸۳ درصد و مبلغ آن هم ۳۸۱ میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: درآمد مالیاتی استان در ۱۰ ماهه اول امسال ۳۱۰ میلیارد تومان بوده که این عدد در مدت مشابه سال قبل سه درصد افزایش داشته است.

هزارجریبی ادامه داد: پیش بینی ما برای درآمد مالیاتی ۱۰ ماهه، ۳۱۷ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۹۸ درصد آن محقق شده است.

وی افزود: کل درآمدهای مالیاتی از دو بخش مالیات مستقیم و درآمد ارزش افزوده است که در مالیات مستقیم ۱۸۰ میلیارد تومان که ۵۸ درصد درآمد و در ارزش افزوده ۱۳۰میلیارد تومان وصول شده است.

واریز ۶۵ میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری ها

مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان توضیح داد: در سال ۹۶، نرخ ارزش افزوده ۹ درصد بود که پنج درصد مالیات، سه درصد عوارض که به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز و یک درصد هم سهم بیمه سلامت بود.

وی ادامه داد: در این راستا ۶۵ میلیارد تومان در این ۱۰ ماهه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است.

هزارجریبی گفت: به دلیل این که شغل اساسی مردم استان گلستان، کشاورزی است و آن‌ها از پرداخت معالیات معاف هستند بنابراین استان ما از نظر درآمدهای مالیاتی ضعیف است.

وی ادامه داد: تأسیس شرکت در مناطق محروم و یا در داخل و یا خارج شهرک‌های صنعتی تا چند سال معاف از مالیات است.

هزارجریبی تصریح کرد: پرونده‌های مالیاتی را به روزرسانی و اظهارنامه‌های آن‌ها را تعیین و تکلیف کردیم.

طلب ۲۰۰ میلیارد تومانی از مؤدیان مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان گفت: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پرونده قطعی نزد اداره کل امور مالیاتی گلستان وجود دارد و اقدامات اجرایی هم اتفاق افتاده است که ۵۰ درصد آن جریمه کرد است.

وی ادامه داد: به واحدهای تولیدی که در پرداخت مالیات مشکل داشتند تسهیلات ویژه پرداخت و مشمولانی که تا پایان سال اصل بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند جرائم آن‌ها بخشوده خواهد شد، آن‌ها می‌توانند به ادارات امور مالیاتی در سراسر استان مراجعه و نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند.

هزارجریبی افزود: واحدهای تولیدی در کارگروه‌های رفع موانع تولید و شخصیت حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و شرکت‌ها تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان باید از ما استعلام بگیرند.

وی بیان کرد: صدور گواهی در ظرف مدت سه روز تسریع شد و با حداقل زمان این گواهی را برای دریافت وام دریافت خواهند کرد.