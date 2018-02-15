۲۰۱۷، خونبارترین سال برای افغانستان/ثبت ۶۰۰ کشته تنها در یک سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هیئت امدادی افغانستان وابسته به سازمان ملل متحد (مانوا)، با انتشار گزارشی، سال ۲۰۱۷ را خونین ترین سال این کشور از آغاز فعالیت شبه نظامیان در این کشور معرفی کرد.

بر اساس گزارش آماری ارائه شده از سوی این گروه، در سال ۲۰۱۷ میلادی، دستکم ۷ هزار و ۳۰۰ تن از شهروندان افغانستان در جریان انجام عملیات تروریستی کشته یا مجروح شدند.

بر اساس این گزارش، بر اثر۵۷ حمله انتحاری و غیر انتحاری انجام شده در افغانستان، دستکم ۶۰۵ نفر کشته و هزار و ۶۹۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

به گفته مانوا این آمار نشان دهنده رشد ۱۷ درصدی تلفات جانی نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی است.

گفته می شود حملات تروریستی به علاوه انفجار مین و تهاجمات نظامی زمینی و نیز حملات هوایی آمریکا علیه شبه نظامیان، بزرگ‌ترین عامل مرگ و میر و جراحات جدی در افغانستان بوده‌اند.

بنا بر اطلاعات ارائه شده در این گزارش، بسیاری از قربانیان این حملات، شهروندان عادی هستند که به طور تصادفی، در اتوبوس یا هنگام عبور از کنار ساختمان مورد هدف، کشته یا زخمی می‌شوند. سازمان ملل در گزارش خود همچنین تصریح کرده است که شمار زنان کشته شده در این حملات در سال ۲۰۱۷ به میزان ۲۲ درصد و کودکان ۳۳ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می‌دهد.