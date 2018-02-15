حسن زارع‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ویژه مقاومسازی مسکن روستایی با هدف ایجاد دو میلیون واحد مقاومسازی شده مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ۱۳۸۴ طی قانون برنامه چهارم توسعه کشور آغاز شده و در حال حاضر که در قانون برنامه ششم قرار داریم، ۱.۵ میلیون واحد مسکن روستایی در قالب این طرح مقاومسازی شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مهریز افزود: در شهرستان مهریز بالغ بر ۵ هزار واحد مسکن روستایی کم‌دوام و بی‌دوام شناسایی شده و تاکنون هزار و ۵۰۰ واحد از شروع طرح با استفاده از تسهیلات طرح ویژه مقاومسازی مقاوم سازی شده اند.

وی ادامه داد: این طرح از ابتدا با پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی آغاز شده و هم‌اکنون ۱۸۰ میلیون ریال با کارمزد ۵ درصد پرداخت می شود که بر اساس آن ۳۰ درصد ساختمان‌های روستایی شهرستان مهریز بر اساس این طرح مقاوم سازی شده اند.

زارع‌زاده خاطرنشان کرد: مقاوم سازی مسکن روستایی یک ضرورت اساسی است که همه باید در این راستا تلاش کرده و از هیچ کوششی دریغ نکنند.

مدیر بنیاد مسکن مهریز نسبت به عدم مقاوم ‌سازی۷۰ درصد واحدهای مسکونی در روستاهای شهرستان مهریز هشدار داد و با تاکید بر اینکه با مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی نباید هراسی از زمین لرزه و حوادث داشته باشیم، اظهار داشت: توصیه می‌شود مناطق شهری و روستایی که تسهیلات مقاوم‌سازی به آنها تعلق می‌گیرد، استقبال بیشتری از این طرح داشته باشند.

زارع‌زاده از مردم خواست با مراجعه به بنیاد مسکن در شهرستان مهریز نسبت به تشکیل پرونده و ارائه تقاضا و درخواست دریافت تسهیلات مقاوم‌سازی و بهره‌مند شدن از یک واحد مقاوم در برابر حوادث طبیعی از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه روستاهای شهرستان مهریز با توجه به وضعیت محیطی مطلوب و جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر، دارای پتانسیل‌های بالقوه بسیار مطلوبی هستند، افزود: با اندکی توجه بیشتر، در کنار مقاوم سازی و بهسازی خانه‌ها، نوسازی معابر و خدمات روستایی نیز می تواند در جذب گردشگر و بازگشت روستاییان به روستاها بسیار موثر باشد.