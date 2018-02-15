توضیح فدراسیون در مورد اشتباه اعلام شرکت بیرامی در دو ماده المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه بیرامی بانوی پرچمدار کشورمان در حالی می توانست تنها در یک ماده از دو ماده اسپرینت یا ۱۰ کیلومتر اسکی صحرانوردی شرکت کند که به اشتباه این اطلاع رسانی صورت گرفت که وی هم در روز سه شنبه و هم روز پنجشنبه با رقیبان خود مسابقه می دهد. بیرامی حتی در مصاحبه خود با کمیته ملی المپیک و خبرگزاری مهر به حضور خود در دو ماده اشاره کرده بود.

فدراسیون اسکی در پی گزارش مهر در خبری توضیحاتی در خصوص گزارش خبرگزاری مهر بیان کرده است:

”پس از اطلاع‌رسانی در خصوص برنامه ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ ، ابهامی در مورد حضور سمانه بیرامی‌باهر اسکی باز رشته کراس کانتری بانوان ایران در مسابقات ۱۰ کیلومتر استقامت پیش آمد که توضیحاتی در این خصوص ارائه می‌شود.

بهرام ساوه‌شمشکی سرپرست تیم اعزامی ایران به بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ در این خصوص اظهار کرد: با توجه به سهمیه سمانه بیرامی‌باهر و امتیازاتی که بدست آورده بود، وی مجوز حضور در هر دو مسابقه اسپرینت و یا ۱۰ کیلومتر استقامت را کسب کرده بود و بر اساس این سهمیه می‌توانست در یکی از این دو مسابقه شرکت نماید.

عضو کمیته تدوین قوانین فدراسیون بین‌المللی اسکی افزود: بر همین اساس، اطلاع‌رسانی در خصوص برنامه زمان‌بندی هر دو مسابقه اسپرینت و ۱۰ کیلومتر استقامت صورت گرفت و در نهایت بر اساس تصمیم کادر فنی، بیرامی‌باهر در مسابقه اسپرینت حضور یافت.

ساوه‌شمشکی با اشاره به سهمیه بیرامی‌باهر برای حضور در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ ، اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود بیرامی‌باهر سهمیه حضور در مسابقه ۱۰ کیلومتر استقامت بانوان را نداشت، حرف درستی نیست. وی اگر در مسابقه اسپرینت شرکت نمی‌کرد، می‌توانست در مسابقه ۱۰ کیلومتر حضور یابد.

سرپرست تیم اعزامی ایران به المپیک زمستانی ۲۰۱۸ خاطر نشان کرد: تصمیم‌گیری برای حضور بیرامی‌باهر در یکی از این دو مسابقه با توجه به شرایط و مسیر مسابقات صورت گرفت و به همین خاطر تا یک روز قبل از مسابقه نیز باید منتظر می‌ماندیم تا به جمع‌بندی نهایی برای حضور نماینده کراس‌کانتری بانوان ایران در یکی از این دو مسابقه می‌رسیدیم.”

*چند نکته مبهم در خصوص این اطلاعیه وجود دارد که اشاره به آن خالی از لطف نیست:

۱) پیگیری های خبرنگار مهر نشان داد کمیته ملی المپیک در این اطلاع رسانی اشتباه بی تقصیر است. خبر اعلام برنامه کمیته ملی المپیک به نقل از فدراسیون اسکی بود و هر اشتباهی به صورت مستقیم به این فدراسیون بازمی گردد.

۲) فدراسیون اسکی در حالی سعی در پوشش اشتباه خود دارد که با توجیه این اقدام خود راه را برای انتقادهای بعدی باز می کند. اگر قرار بر این باشد که در لیست بازی های یک اسکی باز تمام انتخاب های آن عنوان شود نه مسابقاتی که قرار است در آن شرکت کند به اطلاع فدراسیون اسکی می رسانیم سید ستار صید هم سهمیه حضور در همه رشته های انفرادی اسکی استقامت از جمله ۵۰ کیلومتر را کسب کرده است، پس چرا در برنامه مسابقات این ماده برای صید ذکر نشده است؟

۳) هدف خبرگزاری مهر از این گزارش مچ گیری از کاروان اعزامی اسکی نیست بلکه دقت بیشتر در اطلاع رسانی صحیح در مورد رقابت حساسه و مهمی به نام المپیک است. قبول اشتباه از جانب فدراسیون اسکی در این داستان می توانست بهترین پاسخ به نقد غیرمغرضانه مهر باشد اما فدراسیون اسکی مجددا راه را اشتباه رفت. به نظر می رسد باید تغییر نگرشی در رفتار فدراسیون صورت بگیرد که رسانه همراه اسکی است نه نقطه مقابل آن.