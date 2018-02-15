توسعه پایدار شهری نیازمند داشتن جامعه ای مشارکت پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری درجلسه تشکیل شورای مشورتی سیاست گذاری شهر قزوین۱۴۰۴ با عنوان «شمس» که روز پنجشنبه با حضور عبدالعلی زاده مشاور عالی وزیر کشور، استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید بتوانیم به مطالبات مردم در عرصه های مختلف پاسخ دهیم تا در برنامه های خود موفق باشیم.

وی اضافه کرد: هر کاری با مشارکت مردم سریعتر به سرانجام می رسد و ما نیز وظیفه داریم مدیریت مردم بر مردم را در شهرداری محقق کنیم.

شهردار قزوین تصریح کرد: اگر بخواهیم به توسعه پایدار شهری برسیم باید جامعه ای مشارکت پذیر داشته باشیم و این کار با اعتماد سازی و استفاده از مشورت عموم مردم در برنامه ها ممکن می شود.

صفری اظهارداشت: در شرایطی که در شهرها با کمبود منابع درآمدی مواجیهم باید برای ایجاد و شناسایی این منابع اقدام کنیم و در این مسیر مشارکت مردم ضروری است.

وی بیان کرد: بدنبال دموکراسی مشارکتی هستیم و با راه اندازی شورای مشورتی سیاست گذاری امیدواریم از نخبگان در همه عرصه ها برای مدیریت مناسب شهری برخوردار شویم.

صفری گفت: این شورا می تواند در جلب رضایت مردم و اعتماد سازی عمومی نقش مهمی ایفا کند.

داودی: اداره شهر با روش سنتی ممکن نیست

در ادامه حکمت الله داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین هم گفت: اداره شهرها امروز دیگر به روش سنتی جوابگوی نیازهای شهروندان نیست.

وی بیان کرد: شورای اسلامی شهر قزوین با همکاری شهرداری برای اداره بهتر شهر شورای مشورتی سیاستگذاری راه اندازی کرده تا بتواند دموکراسی مشارکتی را پیاده کند.

داودی یادآورشد: با راه ‌اندازی این شورای مشورتی سیاستگذاری، شهروندان در اداره شهر حضور فعال و آگاهانه خواهند داشت.

وی افزود: نخبگان و فرهیختگان نمایندگان شهروندان هستند و می توانند نقش موثری در اداره شهر داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: امیدواریم آغاز به کار شورای مشورتی سیاستگذاری نتیجه خوبی برای توسعه شهر داشته باشد.