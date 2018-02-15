به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح هادی روستایی روستای سرمستان از توابع بخش آبدان بیان داشت: در حال حاضر طرح هادی در بسیاری از روستاهای کشور درحال انجام است و اجرای این طرح زمینه ساز پیشرفت و توسعه روستاها شده است.

وی با اشاره به اینکه روستاییان نقش مهمی در تکمیل طرح هادی روستایی دارند افزود: باید تلاش کنیم که موانع اجرایی این طرح در روستاها برداشته شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اجرای طرح هادی توانسته است گامی مهم و ارزشمنددر راستای توسعه روستاها بردارد.

شاملو ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خدمت رسانی به مردم روستاها را در اولویت برنامه خود قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: سعی کردیم تمام روستاهایی که طرح هادی آنها مصوب شده است به مرحله اجرایی برسانیم.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد:در روستاهای شهرستان دیر با مشارکت مردم کارهای خوبی انجام گرفته و دولت تدبیر وامید توجه ویژه به تمامی روستاها دارد.

توسعه بخش آبدان

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان دیر و سرپرست بخشداری آبدان نیز گفت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمامی روستاهای بخش آبدان وشهرستان از زیرساخت‌های لازم برخوردار است.

مسعود تنگستانی ادامه داد: روستاییان نقش مهم و بسزایی در ارتقای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: گام‌های خوبی در روستاهای بخش آبدان برداشته شده و به‌زودی آسفالت روستاهای سرمستان، گشی، لوحک و کنارترشان از اعتبارات نفت انجام می‌شود.

تنگستانی افزود: آسفالت معابر روستاهای ملگه، جاشک و تنگ خوش از اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دیر تامین می‌شود.