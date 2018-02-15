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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

معاون بنیاد مسکن:

طرح‌های هادی مصوب در همه روستاهای کشور اجرا می‌شود

طرح‌های هادی مصوب در همه روستاهای کشور اجرا می‌شود

بوشهر - معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: سعی کردیم تمام روستاهایی که طرح هادی آنها مصوب شده است به مرحله اجرایی برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح هادی روستایی روستای سرمستان از توابع بخش آبدان بیان داشت: در حال حاضر طرح هادی در بسیاری از روستاهای کشور درحال انجام است و اجرای این طرح زمینه ساز پیشرفت و توسعه روستاها شده است.

وی با اشاره به اینکه روستاییان نقش مهمی در تکمیل طرح هادی روستایی دارند افزود: باید تلاش کنیم که موانع اجرایی این طرح در روستاها برداشته شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اجرای طرح هادی توانسته است گامی مهم و ارزشمنددر راستای توسعه روستاها بردارد.

شاملو ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خدمت رسانی به مردم روستاها را در اولویت برنامه خود قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: سعی کردیم تمام روستاهایی که طرح هادی آنها مصوب شده است به مرحله اجرایی برسانیم.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد:در روستاهای شهرستان دیر با مشارکت مردم کارهای خوبی انجام گرفته و دولت تدبیر وامید توجه ویژه به تمامی روستاها دارد.

توسعه بخش آبدان

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان دیر و سرپرست بخشداری آبدان نیز گفت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمامی روستاهای بخش آبدان وشهرستان از زیرساخت‌های لازم برخوردار است.

مسعود تنگستانی ادامه داد: روستاییان نقش مهم و بسزایی در ارتقای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: گام‌های خوبی در روستاهای بخش آبدان برداشته شده و به‌زودی آسفالت روستاهای سرمستان، گشی، لوحک و کنارترشان از اعتبارات نفت انجام می‌شود.

تنگستانی افزود: آسفالت معابر روستاهای ملگه، جاشک و تنگ خوش از اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دیر تامین می‌شود.

کد مطلب 4228743

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
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      4 تا وانت سنگ نخاله میریزن کف خیابون و 10 تا کیسه سیمان اسمش رو گذاشتن طرح هادی و روستای هدف گردشگری روستایی که آب نداره و زندگی توش به زور در جریانه رو سر تا پاش رو سنگفرش کنید چه فایده؟
    • علی IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
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      اول باید به فکر مشکلات معیشتی روستاییان عزیز بود.

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