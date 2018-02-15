گزارشی از ابتلای پرندگان به آنفلوانزای H۵N۶ در تهران نداشتیم

سیداصغر برائی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر مشاهده سه لاشه پرنده مبتلا به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در چیتگر تهران، اظهارداشت: اول اینکه ۳ مورد تلفات در این زمینه نداشتیم و یک مورد تلفات افتاده است؛ از یک لاشه تلف شده که محیط زیست آن را حدود یک ماه قبل تحویل داده بود، ما سه نمونه گرفتیم.

وی اضافه کرد: براساس آزمایشاتی که انجام دادیم؛ این ویروس از نوع سویه قبلی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یعنی H۵N۸ بود که خوشبختانه مخاطرات انسانی ندارد.

رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه پرنده تلف شده «کاکایی» و مهاجر بوده است، گفت: بعد از این مورد، ما در منطقه دریاچه خلیج فارس، پرندگان موجود را دو بار آزمایش کردیم که خوشبختانه در یک ماه اخیر موردی از ابتلا به آنفلوانزا در آنجا گزارش نشد ضمن اینکه در آن مکان چندین بار عملیات ضدعفونی انجام شده است.

برائی نژاد افزود: همچنین به شرکتی هم که آنجا مستقر است و آن منطقه را اداره می کند، موضوع اعلام و تابلو نیز در منطقه نصب شده، مراقبت های بهداشتی لازم و عدم ارتباط مردم با پرندگان مهاجر را ه گوشزد کرده ایم.

وی درباره اینکه آیا تاکنون موردی از ابتلای پرندگان به سویه جدید H۵N۶ ، در تهران گزارش شده یا خیر؟، گفت: در تهران تاکنون موردی از ابتلا به این سویه گزارش و شناسایی نشده است.