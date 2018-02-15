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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۱

آخرین وضعیت پرونده علیرضا کریمی؛

احتمال محرومیت یکساله کشتی ایران از تمامی میادین بین المللی

احتمال محرومیت یکساله کشتی ایران از تمامی میادین بین المللی

بررسی پرونده کشتی علیرضا کریمی در رقابت های زیر ۲۳ سال جهان در کمیته حقوقی و انضباطی اتحادیه جهانی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد ورای آن در حال نهایی شدن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گویادر هفته گذشته،  اصرار کمیته بین المللی المپیک بر اتحادیه جهانی کشتی برای طرح بحث تعلیق کشتی ایران بسیار جدی بوده است و  احتمالا کشتی ایران به مدت حدود یکسال از تمامی رقابت های بین المللی محروم خواهد شد. کمیته ی بین المللی  المپیک که به شدت تحت نفوذ صهیونیستها قراردارد، انتظار دارد موضوع تعلیق ورزش ایران به دلیل عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس، با اعلام رای محرومیت کشتی گیران ایران از حضور در میادین بین  المللی، إبعادی جهانی  علیه  ورزش ایران را به خود بگیرد. همچنین موضوع محروم شدن علیرضا کریمی و مربی اش نیز حدوداً  قطعی است     و به احتمال فراوان این دو نفر نیز برای مدتی از حضور در میادین کشتی محروم خواهند شد.

رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، برای بررسی این موضوع تاکنون دوبار راهی کشور سوئیس مقر اتحادیه جهانی کشتی شده   و مذاکراتی را با مسئولان بلندپایه کشتی جهان داشته است و به همین دلیل  این موضوع حدود دوماه به تعویق افتاد. حال باید دید عضو هیات رییسه اتحادیه جهانی و تیم دیپلماسی کشتی ایران  در این روزهای پایانی این پرونده چه برنامه ای برای رفع و یا کاهش این معضل بزرگ خواهند داشت.

 در واقع این اخرین تلاش های خادم برای جلوگیری از تعلیق کشتی ایران است علیرضا کریمی در رقابت های امیدهای جهان که آذرماه سال جاری در کشور لهستان برگزار شد، به دلیل عدم رویارویی با حریف رژیم اشغالگر قدس، مقابل کشتی گیر روس شکست خورد.

کد مطلب 4228745

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    نظرات

    • حسین IR ۰۰:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
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      ظاهرا کمیته بین المللی المپیک داره طرحی رو به تصویب می رسونه که از این به بعد در صورت بروز این موارد و یا عدم رویارویی ورزشکاران به دلایل سیاسی فدراسیون اون کشور رو تعلیق کنه
    • تارا IR ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
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      خودکرده را تدبیر نیست.

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