نمی خواهیم وارد جنگ با احدی شویم/تجاوزات اسرائیل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، میشل عون رئیس جمهور لبنان در دیدار با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در بیروت اظهار داشت: لبنان به محافظت از مرزهای خود تاکید داشته و ادعاهای اسرائیل را در این خصوص رد می کند. ما بر مالکیت کشور بر بخش هایی از منطقه اقتصادی ویژه در آب های لبنان پایبند هستیم.

وی در ادامه افزود: آمریکا باید برای جلوگیری از ادامه یافتن تجاوزات اسرائیل علیه حاکمیت لبنان اقدام کند. آمریکا هم چنین باید برای الزام اسرائیل به پایبندی به قطعنامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنیت تلاش کند.

عون تاکید کرد: ما به آرامش در مرزهای جنوبی پایبند هستیم و نمی خواهیم وارد جنگ با هیچ کسی شویم. اسرائیل به تجاوزات خود علیه ما ادامه می دهد و ما از سازمان ملل و جامعه بین الملل می خواهیم تا نقش فعالی را در این خصوص ایفا کند.

وی افزود: ما از حمایت آمریکا از نیروهای مسلح لبنان قدردانی می کنیم. همان طور که کشور را از تروریسم آزاد کردیم برای از بین بردن شبکه های آن نیز تلاش می کنیم. لبنان با حضور بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار آواره سوری دیگر تحمل پذیرش پیامدهای بیشتر این روند را ندارد.