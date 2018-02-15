احداث کمربندی دماوند به طول ۱۲ کیلومتر بر عهده شهرداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر پنج شنبه در خصوص دستاوردهای سفر به دماوند اظهار داشت: در کارگروه عمران جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مقرر شد، با ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ایجاد صنایع تبدیلی، روند ایجاد اشتغال در دماوند تسریع شود، ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی بسیار سودآور و با توجیه بالای اقتصادی برای سرمایه گذاران است و کمک قابل توجهی به سودآوری کشاورزان می کند.

وی با بیان این که تغییر الگوی کشت در بازدهی هرچه بیشتر اراضی کشاورزی بسیار چشمگیر و مؤثر است، گفت: در حال حاضر ٨٥ درصد اراضی کشاورزی دماوند با شیوه های نوین آبیاری می شود.

استاندار تهران همچنین از تصویب اجرای عملیات احداث کمربندی شهر دماوند خبر داد و گفت: احداث این کمربندی طبق قانون به شهرداری دماوند واگذار شد.

مقیمی افزود: این کمربندی به طول ١٢کیلومتر بوده و حدفاصل گردنه «سرهار» تا ابتدای پل «شلمبه» را شامل می شود و با اعتباری بالغ بر ٢٠٠ میلیارد تومان با مشارکت شهرداری دماوند احداث می شود.

وی گفت: همچنین با تصویب شورای برنامه ریزی استان تهران و با استناد به ماده ٣١قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده ٦قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت و رویکرد ناظربر ایجاد دهکده های توریستی و در راستای ایجاد موتورهای محرک توسعه اقتصادی در شهرستان دماوند و شهرستان های استان کار مطالعات امکان سنجی به عنوان فرصت های سرمایه گذاری در این شهرستان و شهرستان های استان آغاز شود.