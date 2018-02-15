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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۰

با تصویب شورای برنامه ریزی استان تهران؛

احداث کمربندی دماوند به طول ۱۲ کیلومتر بر عهده شهرداری قرار گرفت

احداث کمربندی دماوند به طول ۱۲ کیلومتر بر عهده شهرداری قرار گرفت

دماوند- استاندار تهران گفت: با تصویب شورای برنامه ریزی استان تهران، احداث کمربندی دماوند به طول ۱۲ کیلومتر و اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان بر عهده شهرداری این شهر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر پنج شنبه در خصوص دستاوردهای سفر به دماوند اظهار داشت: در کارگروه عمران جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مقرر شد، با ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ایجاد صنایع تبدیلی، روند ایجاد اشتغال در دماوند تسریع شود، ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی بسیار سودآور و با توجیه بالای اقتصادی برای سرمایه گذاران است و کمک قابل توجهی به سودآوری کشاورزان می کند. 

وی با بیان این که تغییر الگوی کشت در بازدهی هرچه بیشتر اراضی کشاورزی بسیار چشمگیر و مؤثر است، گفت: در حال حاضر ٨٥ درصد اراضی کشاورزی دماوند با شیوه های نوین آبیاری می شود.

استاندار تهران همچنین از تصویب اجرای عملیات احداث کمربندی شهر دماوند خبر داد و گفت: احداث این کمربندی طبق قانون به شهرداری دماوند واگذار شد.

مقیمی افزود: این کمربندی به طول ١٢کیلومتر بوده و حدفاصل گردنه «سرهار» تا ابتدای پل «شلمبه» را شامل می شود و با اعتباری بالغ بر ٢٠٠ میلیارد تومان با مشارکت شهرداری دماوند احداث می شود.

وی گفت: همچنین با تصویب شورای برنامه ریزی استان تهران و با استناد به ماده ٣١قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده ٦قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت و رویکرد ناظربر ایجاد دهکده های توریستی و در راستای ایجاد موتورهای محرک توسعه اقتصادی در شهرستان دماوند و شهرستان های استان کار مطالعات امکان سنجی به عنوان فرصت های سرمایه گذاری در این شهرستان و شهرستان های استان آغاز شود.

کد مطلب 4228758

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